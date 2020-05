Útočník Anděl bude hrát za Pardubice

Hokejový útočník Lukáš Anděl míří z prvoligové Jihlavy do extraligových Pardubic. Dvaadvacetiletý odchovanec Dukly uzavřel s Dynamem roční smlouvu s možností prodloužení na více let. Anděl má na kontě v extralize dosud 61 zápasů za mateřskou Jihlavu a Zlín.

"Lukáše jsme si vytipovali díky našemu scoutingu. Na svůj mladý věk měl velice vydařené a produktivní dvě sezony v první lize. Jako mladík se neztratil ani v extraligové sezoně, kdy zaznamenal šest gólů. Lukáš je typ hráče, který může svým stylem hry oživit naši ofenzivu," uvedl v tiskové zprávě člen představenstva Dynama Dušan Salfický.

Anděl si v uplynulé sezoně první ligy, kterou předčasně ukončila pandemie koronaviru, připsal v 56 zápasech včetně play off 32 bodů za 13 branek a 19 asistencí. Celkem má v druhé nejvyšší soutěži na kontě 237 utkání a 122 bodů (44+78).

Extraligu si zahrál v sezoně 2017/18 v dresu Jihlavy a v následujícím ročníku vypomáhal ve čtyřech duelech Zlínu. Celkem v 61 utkáních v nejvyšší soutěži nasbíral 19 bodů za sedm gólů a 12 přihrávek. Sehrál také 35 duelů baráže o extraligu s bilancí tří branek a čtyř asistencí.

"Je to velká výzva, moc se těším. Jelikož už jsem si extraligu zkusil a vím, jaká je, tak se těším o to víc. Doufám, že týmu dám co nejvíce z toho, co umím, a bude se nám dařit," prohlásil Anděl.