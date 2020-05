Jágr vítá šestou posilu! Do Kladna se vrací útočník, který s ním vybojoval extraligu

V předminulé sezoně byl navzdory svému mladému věku jedním z důležitých hráčů, kteří Kladnu pomohli k návratu do nejvyšší hokejové soutěže. Tu už si ale Adam Kubík v dresu Rytířů nezahrál, protože posílil Hradec Králové. Po roce se však jednadvacetiletý útočník vrací do svého mateřského klubu, který se mezitím opět vrátil do první ligy. Zároveň Kubík bude moci formou střídavých startů i nadále oblékat dres Mountfieldu.

„Adama velmi dobře známe. Je to Kladeňák, který mi v mládežnických kategoriích prošel rukama. Věříme, že nám pomůže, a že se nám typologicky hodí do útoku, ze kterého spousta hráčů po uplynulé sezoně odešla. Bude u nás do konce sezony," uvedl k návratu talentovaného odchovance sportovní manažer a zároveň trenér Rytířů David Čermák.

Kubík odehrál v uplynulé sezoně za Hradec Králové 18 extraligových duelů, v nichž si připsal dva góly a jednu asistenci. „Byla to velmi dobrá zkušenost. Cítil jsem, že potřebuji změnu a určitě mi to pomohlo. I když jsem si v extralize tolik zápasů nezahrál, užil jsem si to. Naskočil jsem i do Ligy mistrů, byla to dobrá sezona," ohlíží se Kubík za posledním ročníkem, v němž formou střídavých startů nastupoval i za prvoligovou Slavii a měl v ní průměr téměř bodu na zápas.

Adam Kubík je zpátky na Kladně 👉 https://t.co/Gs2Ohc9Cbg pic.twitter.com/s2gppV9hBj — Rytíři Kladno (@RytiriKladno) May 27, 2020

Za Mountfield odehrál v extralize i dva zápasy proti „svému" Kladnu. „A bylo to takové zvláštní. Zejména, když jsem na Kladně vstupoval na led z kabiny hostů. Trochu mě to možná i mrzelo, ale takový je hokejový život," pokrčí rameny Kubík.

Adam Kubík z Kladna během zápasu s Benátkami nad Jizerou.

Vlastimil Vacek, Právo

„V Kladně bych mou kariéru zase rád nastartoval správným směrem a chci pro něj odvést ty nejlepší služby. Rád bych pomohl Kladnu do extraligy, kam patří," hlásí někdejší mládežnický reprezentant.

Kubík je šestou letní posilou Kladna. Před ním Rytíři získali z Chomutova trojici útočníků Nicolase Hlavu, Tomáše Pituleho a Jakuba Štochla, z Vítkovic forvarda Tomáše Gumana a z Prostějova útočníka Marka Račuka.