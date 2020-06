Rakovina. Český hokejový obránce si vyslechl krutý verdikt

„Důvodem, proč teď netrénuji, nejsem aktivní na sociálních sítích a nevycházím z domu, a když už, tak jen na vozíku, je rakovina... Lékaři mi diagnostikovali zhoubný nádor na srdci," napsal mladý obránce, který hrával i extraligu za Chomutov, působil také v Litoměřicích, Kadani a Ústí. Loni zamířil do Liberce a na benátecké farmě se stal s devíti góly jedním z nejlépe střílejících beků v první lize. Kdysi hrál i v mládežnických reprezentacích.

Před hokej se teď v jeho myšlenkách dostává něco úplně jiného. „Nejdříve se mi to psát nechtělo, zvlášť sem na IG, ale po pár dnech přemýšlení jsem si řekl, že by se to stejně zjistilo a pravda by vyjela na povrch," napsal dále.

Přiznal, že poslední údobí je pro něj hodně zvláštní. „Jestli se dá život během dvou dnů přehodit vzhůru nohama a úplně od základu zpřeházet priority, tak Vám říkám, že to jde. Ve 20 letech raka nečekáte, ale když přijde, nezbývá nic jiného než bojovat. Není čas litovat se, ptát se proč zrovna já a ne ten druhej, prostě a jednoduše bojovat!!," zavelel sám sobě.

Na ledě si troufl i na odvážný kousek v podobě zakončení při nájezdech, jak to předvedl v utkání se Sokolovem.

Ve složité situaci se mu dostává podpory od klubů, s nimiž je či byl spojen. „Drž se a bojuj, Buchto!" píšou na Facebooku Piráti.

Buchtela je podle hokej.cz druhým hráčem Benátek nad Jizerou, který čelí rakovině. Loni v srpnu našli nádor na varleti Jiřímu Průžkovi, který se po operaci ještě na podzim vrátil na led.

https://www.facebook.com/hcbilitygri/posts/10158448175718328

https://www.facebook.com/hcbenatky/posts/10158759496663783