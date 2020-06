Vsetín zbrojí. Na Lapač míří útočník, který pomohl Budějovicím do extraligy

Hokejový Vsetín hlásí posilu do ofenzivy. Jeho dres oblékne útočník Jan Kloz, který v minulé sezoně 12 góly a 23 asistencemi pomohl Českým Budějovicím k postupu do nejvyšší soutěže. Valašský klub o příchodu třiatřicetiletého borce informoval na klubovém webu.

„O Honzu jsme měli zájem už v minulosti, ale tehdy dal přednost Českým Budějovicím. Letos měl také více nabídek, i z extraligy. Jsme rádi, že zvolil angažmá na Valašsku," pochvaloval si na oficiálních internetových stránkách klubu sportovní manažer Vsetína Radim Tesařík, jenž si od nové akvizice hodně slibuje.

„Je to zkušený hráč, výborný do přesilovek, které nám loni paradoxně moc nešly. Věříme, že bude osobností v kabině," řekl.

❗️ Nová tvář v kádru Valachů má jméno JAN KLOZ! 💪 Podívejte se na aktuální 🎥 rozhovor - https://t.co/53N8XuYQpp #spoluzavsetin #chanceliga pic.twitter.com/GK64RQJQBG — VHK ROBE Vsetín (@VHK_Vsetin) June 8, 2020

Kloz v uplynulém ročníku nastoupil v rámci dvouměsíčního hostování i ke dvanácti zápasům za extraligové Pardubice, v nichž si připsal dva góly a stejný počet asistencí. V příští sezoně však zůstane v Chance lize.

„Přesun se zrodil rychle, i když to vyšlo asi až na desátý pokus. Vsetín měl zájem už tři nebo čtyři roky, ale teď to konečně vyšlo. Je to slavný klub s historií a fanoušky, město je hokejové. To mě sem táhlo nejvíc," prohlásil Kloz pro klubový web.