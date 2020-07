Spolupráce s Pardubicemi? S jejich trenérem se známe od školních lavic, říká kouč Vrchlabí Baďouček

V extralize zanechal úspěšnou stopu jako hráč, ale Václav Baďouček má za sebou i bohatou trenérskou kariéru. Z postu asistenta či kouče působil ve čtyřech extraligových klubech, neznámou pro něj není ani první liga. A v nadcházející sezoně povede nováčka soutěže HC Vrchlabí. Tým by chtěl být i podle něj oživením soutěže díky spolupráci s Pardubicemi. „S jejich trenérem Milanem Razýmem se známe od školních lavic," říká osmapadesátiletý Baďouček v rozhovoru pro Sport.cz.

Jak vzpomínáte na hráčskou dráhu v Plzni, kde jste strávil řadu let, ale i na další angažmá?

V Plzni jsem vyrostl, začal s hokejem a jako hráč tam strávil převážnou část své kariéry. Za A-tým jsem poprvé nastoupil v necelých osmnácti letech a za dvanáct sezón v plzeňském dresu jsem potkal spoustu výborných spoluhráčů i trenérů a na tento úsek hráčské kariéry mám krásné vzpomínky. Poté jsem absolvoval dvě sezóny ve Zlíně a následovala dvě zahraniční angažmá v Německu a Itálii, pak jsem ještě stihl dvě sezóny v Karlových Varech, kde se vytvořil skvělý tým s mnoha hráči s extraligovými zkušenostmi, který pomohl k restartu hokeje v Karlových Varech. A hráčskou kariéru jsem ukončil spolu s Tomášem Jelínkem v Příbrami a tam jsem začal i s trénováním.

Které trenérské štace považujete za nejzajímavější či stěžejní ve vaší kariéře?

Jak jsem již zmiňoval, hned po ukončení hráčské činnosti jsem přešel k trénování a přes II. ligu (Příbram, Rokycany), prvoligové působení v Písku jsem v sezóně 2004/05 získal první extraligové angažmá v Karlových Varech. Poté jsem v ELH trénoval ve Znojmě, Kometě Brno a Pardubicích. Nejlepší vzpomínky? Pro mne nejpřínosnější byla práce v Karlových Varech, kde jsme spolu se Zdeňkem Venerou postupně vybudovali tým, který za našeho působení nejdříve získal stříbrné medaile a v další sezoně dospěl k mistrovskému titulu.

Pojďme k současnosti. Jak jste přijali postup Vrchlabí do první ligy? Jakou podobu má strategie při obměně hráčského kádru? Budou hodně chybět Petr Sýkora, Jan Hlaváč, pokud už nenastoupí?

Postup do Chance ligy byl náš cíl již od předminulé sezóny a jsem rád, že se naplnil. Přestože k němu došlo poněkud netradičním způsobem, myslím si, že za výkony v posledních dvou sezónách jsme se právem posunuli o patro výš. Při sestavování nového týmu jsme šli stejnou cestou jako v předešlých sezónách, to znamená, že jsme se zaměřili nejen na hráčskou kvalitu, ale velice důležité pro nás jsou charakterové a morální vlastnosti hráčů v našem týmu. Petr Sýkora ani Jan Hlaváč už nechtěli absolvovat náročný prvoligový program a proto u nás pokračovat nebudou, přestože si myslím, že svou kvalitou by určitě obstáli.

Jak se jeví spolupráce s Pardubicemi? Konkrétně s trenérem Razýmem, se kterým se dlouho znáte.

Podle všech dosavadních jednání by spolupráce s Pardubicemi měla být oboustranně prospěšná. S Milanem Razýmem se známe doslova od školních lavic a hráli jsme spolu za Plzeň a věřím, že spolu najdeme společnou řeč.

Co soudíte o devatenácti účastnících soutěže? Koho můžete považovat za favority?

Devatenáct účastníků je hodně, ale k rozšíření došlo ze známých důvodů. Mezi favority bude určitě patřit Kladno spolu s Jihlavou a Vsetínem. Podle toho, jak posiluje Poruba, je zřejmé, že jejich ambice budou hodně vysoké. Překvapit mohou i další týmy.

Už jste zvažovali případné cíle mužstva?

Rádi bychom opět bavili naše skvělé příznivce dobrým hokejem a chceme se pokusit zabojovat o play-off.

Jak vypadá příprava?

Část týmu se po ukončení omezení spojených s Covid-19 připravovala ve Vrchlabí a pardubičtí hráči absolvovali přípravu se svým klubem. Společně se sejdeme 28.července. kdy začínáme týdenní soustředění v Pardubicích a ve Vrchlabí nastoupíme na led 4. srpna. V přípravě odehrajeme osm utkání včetně jednoho s Pardubicemi.

Sledujete dění v extralize? Co říkáte na nově nesestupovou soutěž v extralize, zatímco z první ligy mohou sestoupit až čtyři týmy, z toho tři přímo?

Zavedení nesestupové soutěže pro nadcházející sezónu chápu jako pomoc klubům v situaci, která může být ekonomicky složitá. Ze sportovního hlediska jsem odpůrcem nesestupových soutěží a naopak zastáncem širší baráže. Sestupový klíč v Chance lize je krutý, ale všichni účastníci ho znají od června a je na každé organizaci jak se na takhle náročnou soutěž připraví.