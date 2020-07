Bývalý bek Chomutova se pustil do svazu, ten se brání: Je hloupé svalovat zodpovědnost na jiné!

Téměř jedenáct milionů korun činí dluh hokejového Chomutova k jeho zhruba padesáti dnes již bývalým hráčům. A protože dotyční hokejisté nepřistoupili na návrh klubu splatit 30 procent pohledávek, neuvidí nakonec po pádu Pirátů do krajské ligy ani korunu. Bývalý obránce Chomutova a dnes zadák Liberce Ronald Knot dává velkou část viny hokejovému svazu. Ten to prostřednictvím svého tiskového mluvčího Zdeňka Zikmunda zásadně odmítá.

„Právě jsme my hráči přišli o více než 10 milionů korun. Je neuvěřitelné, že svaz nedokáže ochránit hráče jako jednoho z hlavních subjektů, který tvoří jejich hlavní produkt, tedy nejvyšší a druhou nejvyšší hokejovou soutěž. Na čí straně vlastně je?" tepe do tuzemské hokejové generality Knot na svém Twitteru.

„Co jste na hokejovém svazu udělali pro to, aby se to už nestalo? Co jste udělali pro to, aby i nadále nepřicházeli hráči o svoje vydělané peníze?" doplnil a přidal hashtag #strčithlavudopísku pětadvacetiletý zadák, který u Pirátů v sezoně 2017/18 nejprve hostoval a v nadcházejícím ročníku, v němž Chomutovští spadli do první ligy, byl jejich hráčem.

Hokejový svaz však odmítá, že by vina v nastalé situaci padala na jeho bedra. „Proti takovým vyjádřením se chci kategoricky ohradit, nemají hlavu ani patu," řekl pro Sport.cz tiskový mluvčí Českého hokeje Zdeněk Zikmund s tím, že jediný, kdo situaci protahoval, jsou hráči.

„Kdyby kterýkoliv z nich v uplynulých dvou třech sezonách, kdy finanční problémy v Chomutově eskalovaly, sebral odvahu a nedohodnul se na splátkovém kalendáři, tak klub nikdy nemohl dostat licenci (ke startu v extralize nebo první lize). Na hráče nikdo netlačil, aby přistupovali na splátkový kalendář. Pokud by tak neučinil jediný z nich, klub by ztratil licenci pro soutěž už dříve," připomíná Zikmund.

„Druhou věcí je, že na svazu se musíme řídit nejen svými předpisy, ale i těmi obecně právními. A zkrátka pokud se věřitel dohodne s dlužníkem na splátkovém kalendáři, není to pohledávka po lhůtě splatnosti. A nikdo; svaz, soudy ani finanční úřad; do toho nemůže zasahovat, protože nejde o pohledávku po lhůtě splatnosti," doplňuje tiskový mluvčí.

Jedním dechem však dodává, že počínání hráčů rozumí. „Chápu je, proč to dělali. Věřili, že peníze dostanou, v tom jim nikdo nemůže bránit. Je potom ale hloupé svalovat zodpovědnost na někoho jiného," uzavírá.