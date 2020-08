Rána pro hokejové Kladno! Bude vůbec moci hrát pohár?

Pro hokejové Kladno je to velká pohroma! Nejenže jsou Rytíři v karanténě, když se předminulý týden objevil v jejich A-týmu jeden pozitivně testovaný na covid-19, takže tým netrénuje. Vlastně ani nemá kde se na ledě připravovat. Kladenský zimák byl v pátek dočasně uzavřen a v pondělí Krajská hygienická stanice Středočeského kraje rozhodla, že tomu tak bude až do soboty 15. srpna. Což je pro klub majitele Jaromíra Jágra obrovský problém.

Kladenský zimní stadion je až do 15. srpna uzavřen.

„V souvislosti s nebezpečím vzniku epidemie infekčního onemocnění novým koronavirem na zimním stadionu (...) je nezbytné přijmout protiepidemická opatření k zamezení možného šíření onemocnění," oznámila Krajská hygienická stanice Středočeského kraje.

Kvůli karanténě byli Rytíři nuceni přerušit přípravu na novou sezonu první ligy a odloženy musely být i jejich první dva zápasy v pohárové soutěži Generali Česká Cup - dnes nenastoupí v Plzni, ve čtvrtek nesehrají duel v Český Budějovicích.

Uzavření stadionu až do 15. srpna však přináší další komplikace. Pokud by v řádu dnů Krajská hygiena své nařízení nezměnila, nemohlo by Kladno na svém ledě nastoupit ani k domácím pohárovým utkáním proti Spartě (11. srpna) a Českým Budějovicím (13. srpna).

„Rozhodnutí Krajské hygienické stanice respektujeme, přestože nás rozsah nařízených opatření poněkud zaskočil," přiznává jednatel Sportovních areálů města Kladna (SAMK) Jiří Chvojka pro oficiální stránky SAMK.

„Snažili jsme se na situaci okamžitě reagovat a včasným zavedením hygienických opatření šíření nákazy zabránit. Stadion byl a bude vydezinfikován. Doufali jsme, že družstva, v nichž se onemocnění rozšířilo, budou v karanténě a po provedení nezbytných opatření stadion opět co nejdříve otevřeme," zmiňuje Chvojka juniorský a další mládežnické týmy Rytířů, v nichž se nákaza koronavirem rovněž objevila.

„Uzavření na dva týdny je pro nás i hokejový klub rána jak z hlediska sportovního, tak i provozního a ekonomického, neboť i na uzavřeném stadionu musí ledaři udržet plochy zamražené. Nad tím vším ale pochopitelně stojí ochrana zdraví sportovců, personálu a veřejnosti. Ta je prvořadá," zdůrazňuje Chvojka s tím, že SAMK ve spolupráci s Rytíři i nadále zůstanou v kontaktu s Krajskou hygienickou stanicí.