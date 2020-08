Zase změna! Jak vypadá plán nového formátu první ligy pro příští sezonu?

Minulý pátek se na mimořádné poradě kluby dohodly na novém modelu soutěže pro nadcházející sezonu, podle něhož by se Chance liga hrála bez play off a do extraligy by postoupil vítěz po nadstavbové části. Nyní ale prvoligové hokejové kluby své rozhodnutí revokovaly. Podle nového návrhu, který ještě musí schválit výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje, by po tříkolové základní části následovalo klasické play off, jehož vítěz by zamířil do nejvyšší soutěže.