Odchod z Vítkovic? Zpočátku šok, ale v Litoměřicích jsem spokojený, tvrdí řízný obránce

Už jste vstřebal poněkud nečekaný odchod z Vítkovic a tudíž i z extraligové scény?

Nezastírám, že to byl šok. Tedy ze začátku, než přišla nová nabídka. Když jsem se domluvil v Litoměřicích, hodil jsem minulost jakoby za hlavu a vyhlížím novou sezonu. Jsem tady spokojený.

Sledujete dál dění a hráčský pohyb v nejvyšší soutěži?

Přiznám se, že jsem se tím nikdy extra nezaobíral, ani v době, kdy jsem v ní ještě hrál. Jsem sice v kontaktu s některými kluky z extraligy, jinak se ale zaměřuji na vlastní a týmovou přípravu v Litoměřicích.

Jan Výtisk ještě v dresu Liberce.

Jan Čech

Takže si netroufnete ani odhadovat okruh případných extraligových favoritů?

Opravdu ne. Nikdy netipuji, jak se sezona může vyvíjet. Vnímám, že některé kluby mají ambice, což je samozřejmě v pořádku. Víc se ale o to nezajímám.

Určitě vám ale neuniklo, že do Vítkovic se vrátil útočník Lukáš Krenželok, s nímž jste strávil úspěšnou éru v Liberci.

Zpátky je nejen Krenželok, ale i Zbyňa Irgl z Olomouce. Myslel jsem si, že si za Vítkovice společně zahrajeme, ale hokejový život to chtěl jinak. Beru to jako realitu. Vítkovicím jistě pomůže Roman Polák, je to pan obránce. Chtěl se vrátit, dohodl se a pro Vítkovice je to asi nejlepší, co mohlo být.

Do první ligy zamířily kromě vás i další nedávné postavy z extraligy. V soutěži by měli působit útočníci Michal Trávníček v Ústí nad Labem, Martin Adamský v Havířově, Jaroslav Bednář v pražské Slavii. Co na to říkáte?

O to asi bude první liga zajímavější a prestižnější. Jsou to kluci se mnou ve stejném věku, Jarda Bednář je ještě starší. Třeba Trávníček s Adamským skončili v extralize podobně jako já, stalo se jim, co mně, ale nechtělo se nám s hokejem takhle hned končit. Šli jsme do první ligy.

Exlitvínovský Michal Trávníček ale už jako hráč Ústí nad Labem nastoupil v srpnu i za extraligovou Mladou Boleslav v turnaji Generali Česká Cup. Myslíte, že by se i vás mohly eventuálně týkat střídavé starty z Litoměřic do extraligy?

Může se to stát. Ale nad tím nepřemýšlím. Beru to tak, že jsem v Litoměřicích a soustředím se jen na náš tým. Víc opravdu neřeším.