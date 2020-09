Potvrzeno! Plekanec se vrací do Kladna. Uděláme všechno, abychom postoupili do extraligy, vzkázal Jágr

Hokejové Kladno hlásí zvučného Rytíře do své sestavy. Do klubu a do šatny se vrací česká hokejová legenda Tomáš Plekanec. Bývalý reprezentační kapitán a útočník s tisícovkou startů v NHL ukončil před měsícem angažmá v Kometě Brno. Důvodem byly zdravotní problémy v rodině. Teď už zase myslí na hokej.

Informaci potvrdil kladenský klub na svých webových stránkách, kde se netají se smělým plánem, a to návratem do extraligy.

"To chci naším fanouškům zdůraznit. Uděláme všechno pro to, abychom postoupili. Věřím, že se nám to díky podpoře partnerů, města Kladna i fanoušků povede. Do klubu navíc přichází Tomáš Plekanec, který u nás bude působit dva roky. Jsme moc rádi, že jsme se domluvili, je to výborný a zkušený útočník," uvedl majitel klubu a osmačtyřicetiletý forvard Jaromír Jágr.

Plekanec výrazně pomohl Kladnu k postupu do extraligy v roce 2019. Následující sezonu strávil v Brně, kde se chtěl pokusit o zisk extraligového titulu. Pandemie koronaviru i rodinné důvody mu však plány zkomplikovaly. Teď je znovu Rytířem.

„A znovu jsem ve stejné pozici, kdy chci pomoci Kladnu k návratu. Kvůli té aktuální situaci spojené s koronavirem však není jednoduché nic plánovat. Já jsem však rád, že jsem zpátky a uděláme všechno pro to, abychom si postup zase zopakovali," přeje si Plekanec, který by měl naskočit do zápasu v sobotu s Kolínem od 16 hodin.

„Já bych řekl, že to je nejen náš první ligový zápas, ale že tím možná začíná i play off. Pokud by sezona zase skončila předčasně, bude důležité urvat každý bod. Musíme se za každou cenu držet v tabulce na prvním místě," uvědomuje si Plekanec.

Druhý týden v srpnu Kometa a Plekanec oznámili, že se rozcházejí. Za koncem u extraligového týmu byly rodinné důvody. „Bylo to pro mě těžké rozhodnutí, ale měl jsem pro ukončení angažmá v Kometě vážné osobní důvody. Rád bych všem v Brně poděkoval za skvělou spolupráci, Liborovi Zábranskému za pochopení situace a fanouškům za přízeň. Kometě přeju do budoucna jen to nejlepší, ať se jí v nové sezoně daří," prohlásil Plekanec.

Sedmatřicetiletý útočník přišel do Komety v roce 2018. V extralize odehrál v modrobílém dresu celkem 66 zápasů s bilancí 13 gólů a 27 asistencí. Teď se vrací do týmu o patro níže. "Rytíři hráli v extralize výborně. Pak měli bohužel tu šňůru jedenácti proher v řadě a sestoupili. Já je ale vnímal velmi pozitivně, hráli přesně to, co v baráži," pochválil výkony kladenského mužstva Plekanec.