Jágr prozradil, za jaké podmínky podepsal Plekanec. Na Kladně jsme všichni zdraví jako řípy, tvrdí majitel Rytířů

Dokážete odhadnout, kdy naskočíte do prvoligových zápasů?

Nedal jsem si žádný termín. S ohledem na natržení lýtkového svalu z prázdninového basketu nebyl čas se hokejově připravit. Byl jsem měsíc a půl mimo tréninkový proces. Vlastně jsem celé léto dělal věci mimo led s prioritou zabezpečit klub a až teď se začínám soustředit na své výkony. Zatím mi chybí komfortní hráčský pocit a naskočit můžu teprve v okamžiku, kdy budu mužstvu něco platný. Ale Pleky říkal, že smlouvu podepisuje jen za podmínky, že se na led vrátím a dáme si to spolu, to je pro mě motivace.

Takže budete spěchat na led?

Jde o to dostat se do nějaké formy. Ono je docela frustrující, když jako hráč jsem zvyklý na nějaké určité výkony a ty pak nepřichází... Na druhou stranu nemám zase až tak velké ego, abych musel jít hrát jedině za předpokladu, že budu výborný. Dělám věci proto, že mi dělají radost, ne proto, že u nich musím dobře vypadat. Ale samozřejmě není příjemné, když vás pak předjíždějí o parník dvacetiletí kluci.

Obáváte se, že koronavirová pandemie zřetelně ovlivní i tuto sezonu?

Beru to tak, že nastala pro všechny nepříjemná situace, kterou ale sám nemůžu nijak ovlivnit. Nikdo netuší, jestli se povede první liga vůbec dohrát. Sezona může být dost speciální, i proto jsem si myslel, že by bylo lepší ji odehrát bez play off, ale respektuju jiný názor většiny klubů.

Jak Rytíře poznamenala srpnová karanténa?

Hygiena nám zavřela i zimák, zdálo se mi to celé přísné, ale část týmu si prošla nákazou a teď už jsme všichni zdraví jako řípy. Víte, covid-19 napadá jen lidi a na Kladně je každý mimozemšťan (chechtá se). Ne, to si dělám srandu. Každý den čtu, že nějaký klub hlásí koronavirus, ale zastávám názor, že musíme začít hrát a týmům v karanténě zápasy odkládat.

Jaromír Jágr, majitel hokejových Pardubic Petr Dědek a Andrea Bársony z pořadatelské agentury během mediálního setkání k projektu Winter Classic

Vlastimil Vacek, Právo

Musel jste jako vlastník hodně upravit rozpočet klubu?

Pro Kladno je výhodou, že máme spíše drobné sponzory, kteří nešli s penězi tolik dolů, takže to pořád jedeme na úrovni hrany únosností. Ale přimlouval bych se za zmírnění omezení vůči divákům, protože ten faktor, kolik jich bude moct být na stadionu, je pro hokej důležitý.

Kolik lidí může aktuálně přijít v Kladně na hokej?

Dostaneme se ke kapacitě necelých tři tisíc fanoušků, i tak se obávám o návštěvnost, protože lidi mají strach chodit do uzavřených prostor a s rouškou ani moc fandit nejde. Možná všechna ta opatření něco zachrání, jenže zase něco jiného zlikvidují. NBA a NHL hrají před prázdným hlediště, protože mají obrovský peníze za televizní práva, u nás jsou ale pro některé kluby peníze ze vstupného zásadním příjmem.

Máte z tohoto pohledu jako spoluorganizátor strach o prosincovou akci pod širým nebem ve Špindlerově Mlýně, kde má Kladno sehrát prvoligové utkání s Vrchlabím a potom je tam v plánu extraligový duel Hradec Králové–Sparta?

Pro nikoho teď není lehká doba, sami nevíme, co bude za týden. Snad ale další opatření projekt neohrozí a vše kolem koronaviru začne zlepšovat, takže postupně tady budeme mít život, jaký jsme měli před covidem. Ohledně Winter Classic nás ale nemohlo potkat nic lepšího, než že si úspěšný podnikatel Petr Dědek (majitel hokejových Pardubic – pozn. aut.) vybral podporu této unikátní akce a odvážně na ni svými penězi dává razítko. V regionu bydlí a podniká, i proto se asi jeho firma D+D Real stala titulárním partnerem.

Jaromír Jágr na tiskové konferenci

Vlastimil Vacek

Vedle dvou ligových zápasů dojde ve Špindlu i na exhibici českých a slovenských legend a také mezistátní střetnutí para hokejistů těchto dvou zemí. Co je ale pravdy na šuškandě, že by tam Kladno mohlo hrát i další soutěžní utkání se Vsetínem?

Různé varianty a nápady leží na stole. Když vidím obrovský zájem o vstupenky, tak bych řekl, že už dva a půl měsíce před akcí bude vyprodáno. Pokud by bylo všechno v normálu a lidi by směli přijít v maximálním počtu 7500, mohlo by se tam ještě nějaké utkání přidá.

Když spolu mluvíme, probíhá právě v Pardubicích pohřeb Miloše Říhy. Jakou na něj máte osobní vzpomínku?

Nikdy jsem pod ním nehrál, ale pro mě to vždycky byl pan trenér. Měl obrovské charisma a svoji vizi, za níž si šel navzdory různým pochybovačům. Mile mě překvapilo, jakým hokejem se reprezentace pod jeho vedením prezentovala, co se týká výsledků i předvedené hry. Je smutné, že odešel v relativně mladém věku, ale bohužel takový je život.