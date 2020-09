Poraněné rameno, díl druhý. Jihlava se ohrazuje proti manipulativním výrokům

„Na zápas byl řádně objednán lékař a sanitka. Bohužel došlo k situaci, kdy se lékař nedostavil na zápas. Klub má vždy na domácích zápasech navíc přítomného i svého závodního lékaře. Bohužel jsme, až během utkání zjistili, že ani on nebyl přítomen, a to z důvodu dodržení karantény spojené s covid-19. Vedení HC Dukla Jihlava se původně chtělo ke kauze vyjadřovat až po rozhodnutí odpovědných orgánů, ale vzhledem k manipulativním výrokům, vytvářející neodpovídající nátlak na vedení Českého hokeje, bereme zveřejnění naší reakce jako adekvátní krok. Sanitka se zdravotním personálem, a to zdůrazňujeme, byla přítomna od začátku zápasu," vydala dnes prohlášení k celé situaci Dukla. Zde je celé prohlášení na stránkách klubu.

Podle generálního manažera hanáckého klubu Jaroslava Luňáka vědělo o absenci doktora vedení Dukly včetně jejího jednatele Bedřicha Ščerbana stejně jako hlavní rozhodčí Doležal s Markem a čároví Polák se Zídkem. „I přes naše protesty, že v utkání nebudeme pokračovat, než bude přítomen doktor, nám bylo sděleno, že se bude pokračovat v utkání i bez doktora. S tímto jednáním se jako klub neztotožňujeme," uvedl k incidentu Luňák ve stanovisku na oficiálních stránkách prostějovského klubu.

„Za mě je to na doživotní zákaz činnosti, jak pro všechny rozhodčí, tak i pro pana Ščerbana. Vystavit takovému riziku hráče nejen našeho týmu, ale i hráče vlastního týmu hraničí s trestní odpovědností. Výsledkem tohoto selhání byla nedostatečná, a hlavně pozdní pomoc našemu hráči Gagovi, který se zranil v první třetině," nebral si servítky klubový šéf.

Jihlava vidí situaci odlišně. Mrzí ji zranění hráče a dodává, že lední hokej je kontaktní sport a ke zranění v něm občas dochází. Nesouhlasí s výroky, že zraněný hráč nebyl včasně ošetřen a jeho léčba bude na tomto základě výrazně delší.

Vedení HC Dukly Jihlava požádalo o vyjádření lékaře ze vzdáleného města, který není s klubem v propojení, tím se stal Václav Karnos, primář chirurgického oddělení fakultní nemocnice Plzeň.

„Vykloubeni ramenního kloubu je časté poranění hokejistů. Provést okamžitou repozici t.j. návrat kloubní hlavice do jamky vyžaduje určitě zkušenosti a i štěstí; přesto to však není postup legé artis, protože před repozicí by mělo být provedeno rtf vyšetření k vyloučeni zlomeniny. Takže reakce majitele hokejového klubu LHK Jestřábi Prostějov je zcela neadekvátní a nesprávná. Zpoždění repozice po rtg vyšetření nemá vliv na délku rehabilitace a další zapojeni hráče do tréninku. Po 4 týdnech fixace a poté rehabilitaci může za 14 dní po rehabilitaci nastoupit k zápasu a je jedno, jestli byla repozice provedena hned na místě či do hodiny po rtg vyšetření v nemocnici. Průběh je zcela totožný. S pozdravem prim.chir.oddělení FN Plzeň a klubový lékař HC Škoda Plzeň," stojí v citaci, kterou uveřejnila Dukla Jihlava.

Situací se bude zabývat také hokejový svaz, který nyní nechce předjímat, jak vše dopadne. "Nevím, jestli rozhodnutí padne už v tomto týdnu, je totiž možné, že si komise vyžádají doplňková stanoviska k případu," řekl v pondělí Sport.cz tiskový mluvčí Českého hokeje Zdeněk Zikmund.