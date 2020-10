O kolik kvalitních obránců potřebuje Kladno posílit pro postup do extraligy? O osm, vtipkoval Plekanec

Hokej dostal nucenou stopku, v září se ale ještě hrálo a fanoušci kladenských Rytířů zvolili za tento měsíc nejlepším hráčem Tomáše Plekance, který byl nejproduktivnějším z týmu, v osmi zápasech nasbíral deset bodů. Zkušený útočník nyní odpovídal na otázky fanoušků, co prozradil, vrátí se Jaromír Jágr na led? „Věřím, že ano, ale já to opravdu nevím,“ usmál se nad touto otázkou sedmatřicetiletý Rytíř, který už ve svém věku nijak zásadně neprožívá roli kapitána.

Sport je zastaven, hokej není v těchto dnech výjimkou a musí se potýkat s nařízeními vlády. „Hlavně, co se týká sportu, nedává to smysl a logiku. Ale bohužel. Hlavně to musíme všichni ve zdraví přežít a snad se to časem vrátí do starých kolejí, i když to bude trvat dlouho," nahlíží na současný stav Plekanec, který vidí jeden hlavní problém ve vynucené přestávce.

„Je to nepříjemný pro všechny hráče, ale musíme se s tím vyrovnat. Nepříjemný je hlavně to, že nemůžeme bruslit. Udržet se fyzicky je relativně jednoduchý."

Hokej Plekance stále baví, ale zároveň přiznává, že jde o práci, vydělávání peněz. Jaký vidí rozdíl mezi generacemi? „Tak i my jsme si chtěli vydělat peníze a během krátké kariéry se zabezpečit, ale u naší generace, si myslím, že to nebylo nikdy na prvním místě, což u té nové generace v hodně případech je. Ale určitě jsou výjimky."

Plekanec musel odpovídat i na otázky, které nebyly dvakrát příjemné. Jednu takovou mu položil fanoušek Harry. „Pleky, co myslíš, že dělá Jarda blbě jako majitel. Plácáme se léta v žumpě a kladenský fanoušek většinou trpí. Víme, že bys zde za ideální situace vůbec nebyl, tak aspoň chci poděkovat. Díky."

„Těžko říct, být hráč a majitel jsou strašně rozdílný věci. Ono zvenku je jednoduchý radit a třeba kritizovat, ale když nejsi přímo sám majitel, neznáš souvislosti vyjednávání o smlouvách hráčů a sponzorů a celkově nevíš, co to obnáší," reagoval kladenský kapitán, který odpovídal na webu hc-kladno.cz i na otázku, o kolik kvalitních obránců by potřebovalo Kladno posílit, aby mohlo pomýšlet na postup do extraligy.

„O osm. Ne, samozřejmě vtip. Věřím, že když se nám podaří všechno dát dohromady a sezonu dohrajeme, tak postoupíme s týmem, který tu máme, ale bude to daleko těžší než minule."

Teď mají ale všichni v hlavě koronavirus, který vládne. „Je to opruz pro všechny, ale musíme to všichni společně zvládnout, a hlavně ochránit naše rodiny a rodiče." dodal Plekanec.