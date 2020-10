Zvláštní doba. Místo hokeje trenéři vyfasovali štětce, malují stadion

„Podruhé v letošním roce museli trenéři SC Kolín vyměnit hokejky za jiné náčiní k práci. Na jaře to byly lopaty, když rekonstruovali okolí zimního stadionu, na podzim to jsou štětce. Kromě jiného malují na zimním stadionu," objevila se zpráva na webu sckolin.cz.

Modrou barvou natírali zábradlí, pozornosti štětce neuniknou ani stěny v tunelu, schodiště, dojde i na branky. Aby toho neměli málo, trenéři instalovali nábytek a nový koberec v kanceláři.

Výjimečné podzimní časy zažívají také hráči, místo ledu, kde mají na nohách brusle, zažívají tréninky na školním hřišti. Vzpomínka na letní předsezónní dril.

„Vzhledem k tomu, že nemůžeme trénovat na ledě, trénujeme na 4. základní škole na venkovním hřišti s umělým povrchem a tartanovým oválem. Není to ideální. Protože kluci chodí do práce, scházíme se nejdříve ve čtyři hodiny odpoledne, a je brzo tma. Končíme naše tréninkové jednotky za totální tmy," objasnil současnou realitu trenér Petr Martínek.

Kdy bude vše v normálu, závisí na vývoji pandemie koronaviru a na pohledu ministra zdravotnictví. „Není to ideální, ale jsem rád, že k tomu kluci přistupují svědomitě. Mají chuť trénovat. Doufáme, že nás na sportoviště pustí každým dnem. Ale zatím to světýlko na konci tunelu nevidím. Musíme pevně věřit, že to s námi vláda myslí dobře, že lidé budou zodpovědní a dostaneme se do stavu, že budeme moci znovu hrát. A co nejdřív i s diváky," přeje si Martínek.