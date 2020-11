Syn jde v tátových stopách. Na masku si nechal namalovat čtyři legendy Slavie

Před novou sezonou si Málek nechal vylepšit design své masky, která je pro brankáře tak zásadní pro jejich práci. V devatenácti letech stojí na začátku kariéry. Součástí jeho kompletní výstroje jsou nyní také čtyři postavy, které se významně zapsaly do sešívané historie.

„Na masku jsem si nechal namalovat čtyři legendy Slavie - Pepu Beránka, Michala Supa, Pavla Kolaříka a Romana Málka. Z druhé strany mám nový slávistický znak, nahoře ducha z filmu Ghostbusters, na zadní straně znamení Kozoroha, přezdívku a své číslo 66. Maska je červená s bílými pruhy a černými doplňky," popsal Málek svoji helmu pro hc-slavia.cz.

Roman Málek starší V roce 2003 vychytal Slavii titul. V extralize chytal slávistický odchovanec také za Plzeň, Karlovy Vary, Vítkovice a Spartu. V sezoně 2004/05 působil krátce v ruské lize v Magnitogorsku a v ročníku 2009/10 hájil ve Švédsku barvy MODO Hockey. V nejvyšší soutěži má na kontě 628 zápasů, 302 výher a připsal si 56 čistých kont. Na kontě má také 26 startů v české reprezentaci a zúčastnil se mistrovství světa v roce 2003 ve Finsku.

Nápisy, obrázky, tohle vše má pro brankáře osobní význam, dávají psychickou sílu, klid. „Chtěl jsem mít na masce úspěšnou část slávistické historie. Tuhle krásnou dobu si totiž i trošku pamatuju jako malý kluk a velký fanoušek," přiznal mladý gólman.

V roce 2008 slavila Slavia poslední titul, poté byla ještě třikrát na pomyslné bedně. Od sezony 2015/16 působí v první lize, druhé české nejvyšší soutěži.

„Masky, které jsou moje, mám doma vystavené. Ty, co byly majetkem klubu, u sebe nemám. Na všechny mám hezké vzpomínky. Mezi nástřiky je těžké vybírat, ale nejradši mám helmu s motivem generála Grievouse z Hvězdných válek. Star Wars mám rád odmalička a inspiroval jsem se jimi i pro masku. Panu Korálovi se moc povedla," vrácí se Málek do minulosti, který se nebrání inspiraci u jiných brankářů.

Roman Málek s Cenou Práva pro nejlepšího brankáře ročníku hokejové extraligy 2010/2011.

Petr Horník, Právo

Jako soutěžení to ale nepovažuje, s kolegy tohle téma ani neřeší, každý má svůj vlastní pohled. „S rodinou ale návrhy konzultuju, zajímá mě, jak se jim to líbí a jaký mají na design názor, vždy mi pomůžou doladit návrh do nejlepších detailů," přiznává brankář, který na ostrý test formy a masky v této sezoně stále čeká.

V současné přerušené sezoně Málek ještě za Slavii v Chance ligy nechytal, šanci dostával doposud o sedm let starší Martin Michajlov. Slávisté jsou zatím třetí, inkasovali šestnáct branek a v této statistice patří mezi nejlepší ze všech mužstev.