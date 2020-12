Jágr do Pardubic? To absolutně není téma. Nikdo nechce hráče ze čtvrtý lajny druhý ligy, smála se 68

Březen a prosinec. Mezitím nic. Na jaře Kladno prohrálo s Litvínovem a spadlo z extraligy do první ligy. V sestavě byl i Jaromír Jágr. Ve středu naskočil poprvé v sezoně do sestavy kladenských Rytířů a domácí porazili Jihlavu, lídra Chance ligy 7:5. „Všechno bylo narychlo, nemohl jsem najít ani svoje zápasový hokejky, včera to byla panika. Nemohl jsem najít rukavice, brusle,“ usmíval se osmačtyřicetiletý majitel klubu po zápase.

Hrál jste někdy soutěžní utkání před prázdným hledištěm?

To jsem nehrál asi nikdy před prázdným hledištěm, ale na to jsem se nesoustředil. Soustředil jsem se na sebe, protože jsem po dlouhý době nastoupil do soutěžního zápasu. Ani jsem to neměl v plánu, ale u nás byl problém, že jsme neměli dostatek hráčů. Buď bych šel já, nebo by bylo prázdno a museli bychom střídat hráče. Počítal jsem, že občas půjdu na led, aby si ostatní odpočinuli.

Jak vám to šlo, jste spokojený?

Sebe vůbec neřeším. Pro nás bylo klíčový, abychom vyhráli zápas, protože měli na nás velký náskok. Je to poslední utkání v tomhle roce, je lepší, když ho vyhraješ, jsou lepší Vánoce. Splnilo to očekávání, aspoň jsem viděl realitu, protože ze střídačky a hlediště to je úplně něco jiného. Abych byl upřímný, nebyl jsem moc spokojený, co jsme tam předváděli. V první třetině to byl snad nejhorší hokej, co jsem kdy zažil v kariéře, ale řekli jsme si, že máme dva cíle.

Jaké cíle?

První - otočit a vyhrát zápas. A druhý je, že si musíme sednout a hrát úplně jinak. Takhle bychom se nikam nedostali.

Při prvním střídaní jste si připsal tvrdé dohrání, v zápase jste měl asistenci, možná budou nakonec dvě...

Neřeším to. Je mi skoro padesát let, mám skoro 120 kilo bez výstroje, 130 s výstrojí. Já jsem nemohl zastavit, jedu. Ne, že bych chtěl někoho trefit, já se nemůžu zastavit. Chudák se mi připletl do cesty (smích).

Co plánujete dál jako hráč po Novém roce?

Tohle bylo všechno narychlo, nemohl jsem najít ani svoje zápasový hokejky, včera to byla panika. Nemohl jsem najít rukavice, brusle. Plán byl, že začnu postupně hrát za dvacet dní, asi 6. ledna. Tohle bylo narychlo. Domluvili jsme se s trenérem, ani hráči nevěděli, že budu hrát. Šlo spíš o to vyplnit díru.

Jaromír Jágr nastoupil v první lize proti Jihlavě.

Mareš Kladno/Roman Rytíři, ČTK

Přesto jste hrál přesilovku...

Byl jsem tam dvacet vteřin, na to nepotřebujete ani taktiku. S Plekym jsme věděli, co hrát.

Před trestným střílením Tomáše Plekance jste něco řešil s rozhodčím, o co šlo?

Jenom jsem se jich zeptal, jak se mají, to je asi všechno (smích).

Neplánujete v této sezoně nastoupit třeba za Pardubice, když jste navázali spolupráci?

Vůbec ne. Nemám na to, možná by to bylo téma, pokud bych se cítil dobře a měl jsem natrénováno a kdybych hrál dobře. Tohle není absolutně žádný téma. Nikdo nechce hráče ze čtvrtý lajny druhý ligy (smích). Jsem ale rád, že jsem si mohl zahrát, viděl jsem realitu a víme, na čem je zapracovat. Nakonec jsem rád, že jsem do toho šel.