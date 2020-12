Bílí Tygři se distancovali od chování Dudy: Ještě jednou a končíš

Žádné strkání hlavy do písku. Naopak jasné vyjádření, že podobné chování netolerují. Vedení hokejových Bílých Tygrů se distancovalo od chování Radka Dudy v sobotním utkání Chance ligy mezi partnerským klubem Liberce Benátkami nad Jizerou a Slavií. Duda působící v organizaci Bílých Tygrů jako trenér speciálních dovedností se během sobotního zápasu dostal z tribuny do konfliktu s útočníkem Pražanů Petrem Vampolou a ze stadionu byl vykázán.

V závěru druhé třetiny se na ledě přiostřilo a emoce se přenesly i do hlediště. Hlavně Dudovou zásluhou... Ten údajně Vampolu ranil zmínkou o smrti blízké osoby a slávistický útočník neměl daleko k tomu, aby se přes mantinel dostal na tribunu a s Dudou si vše vyřídil po svém. Zabránil mu v tom hlavně včasný zásah rozhodčích.

„Šlo o hodně osobní věci... Nechci to vůbec komentovat, nezlobte se, nemám na to co říct. Díky za pochopení," napsal Vampola po zápase v sms na dotaz Sport.cz, co bylo příčinou ostré verbální šarvátky. Vampola dostal trest do konce utkání za nesportovní chování, Duda byl ze stadionu vykázán.

„Dlouhodobě se snažíme prosadit v českém hokejovém prostředí nejen sportovní trendy, ale i kulturu chování, která je běžná například v zámoří či Skandinávii. Nedávné jednání Radka Dudy je ovšem s naší nastavenou cestou v příkrém rozporu. Klub se od jeho chování distancoval a vyvodil z něj také důsledky v podobě interního trestu, o jehož podobě už byl Radek Duda informován," informoval na oficiálních stránkách Liberce generální manažer Bílých Tygrů Ctibor Jech.

„Pokud by se v budoucnu něco podobného opakovalo, musel by Radek Duda opustit realizační týmy v rámci naší organizace," dodal Jech.