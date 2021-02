Návrat legendy! Vsetín vítá borce, který s ním vyhrál šest extraligových titulů

Do hokejového Vsetína se vrací jeho legenda a jeden ze symbolů úspěšných devadesátých let valašského klubu. Aktuálně jedenáctý celek tabulky Chance ligy přebírá jako hlavní kouč Roman Stantien, jenž coby hráč získal se Vsetínem šest extraligových titul. Dosavadní hlavní trenér Jan Srdínko a jeho asistent Luboš Jenáčkek u mužstva zůstávají.

Stantien po ukončení úspěšné hráčské kariéry přesedlal v roce 2010 na tu trenérskou. Až dosud působil výhradně na Slovensku. Nejprve jako asistent, později i jako hlavní kouč. Ve slovenské nejvyšší soutěži vedl Trenčín, Poprad a od minulé sezony bratislavský Slovan.

Z něj byl ale před dvěma týdny odvolán. A okamžitě zavětřil Vsetín, který si s 56letým rodákem z Kyjova reprezentujícím Slovensko nakonec plácl. Stantiena tak čeká první trenérské angažmá v Česku.

„Stejně, jak jsme v přestupním termínu řešili posílení týmu, tak jsme se nějakou dobu zabývali otázkou změny či posílení trenérského štábu. Roman nečekaně skončil ve Slovanu Bratislava a stal se volným trenérem. Vsetín dobře zná, nemusíme se bavit o tom, kolik tady toho odehrál, uvedl pro oficiální stránky klubu jeho jednatel Daniel Tobola.

„Zároveň je to dnes již zkušený trenér, který má týmu co dát. Věříme, že s jeho příchodem se tým podaří nastartovat k lepším výkonům i výsledkům," dodal Tobola.

Ambiciózním Valachům patří v tabulce druhé nejvyšší soutěže až jedenáctá příčka, což je jistě zklamáním. Na první nepostupovou pozici do play off mají náskok šesti bodů. Pod Stantienem by rádi tabulkou stoupali.

Roman Stantien na snímku z roku 2016.

Josef Pešout, Právo

„Nejprve se musím trochu zorientovat a poznat jednotlivé hráče. Kádr je relativně mladý, chci klukům hlavně pomoci. Chceme dát týmu nový impuls, dostat se do play off a v něm dojít co nejdál," nastínil své plány Stantien, jehož trenérská premiéra na střídačce Vsetína čeká už ve středu v domácím zápase s Porubou.