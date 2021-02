Kladno - Ústí n. Labem 9:2 Kladno nasázelo devět gólů. Jágr se činil

Kladno si připsalo třetí výhru za sebou. Kanonádu proti dvanáctému Ústí načal v polovině úvodní části z úniku blafákem do bekhendu Šimon Jelínek. Ve 13. minutě zvýšil v přesilové hře Nicolas Hlava po asistenci Jágra, jenž do sezony vstoupil až v polovině prosince a měl z úvodních 13 zápasů jen tři body (1+2).

Ve druhé třetině se prosadili Marek Račuk, který ujel v oslabení, a Antonín Melka. Po 21 sekundách třetí třetiny si připsal Jágr přihrávku u trefy Tomáše Plekance a po brankách Tomáš Gumana a Matyáše Filipa, který skóroval také při přesilovce Slovanu, zvýšili Rytíři už na 7:0. Brankáři Andreji Košarišťanovi sebral čisté konto v přesilovce pěti proti třem Jiří Drtina a v klasické výhodě se prosadil i Michal Trávníček. Za domácí se ještě trefili Plekanec, jemuž opět asistoval Jágr, a Rostislav Marosz.

To byla kanonáda! Kladno našlo osm různých střelců a nasázelo Ústí devět branek! Rytíři tak jsou nadále první v tabulce.



Přerov si připsal šestou výhru za sebou. V polovině úvodní třetiny otevřel skóre Jiří Krisl a v 36. minutě ho v přesilové hře uzavřel Vlastimil Dostálek. Gólman Michael Petrásek udržel při čtvrtém startu v sezoně podruhé nulu. Benátky počtvrté v řadě nebodovaly a zůstaly třinácté o čtyři body za postupem do play off.

Třetí Vrchlabí doma vyhrálo posedmé za sebou, poslední Kadaň porazilo 7:4. Už v 10. minutě vedl favorit 4:0, když po 45 sekundách otevřel skóre Ján Niko, poté proměnil trestné střílení Patrik Urban, přesilovku pěti proti třem proměnil Ondřej Matýs a skóroval i Pavel Mrňa. Vzápětí sice snížil Matěj Morong a ve 33. minutě i Roman Chlouba, ale Vrchlabí rychle vrátili čtyřbrankový náskok Matýs a Filip Moník. Za hosty se pak prosadil Jakub Veselý, ve třetí třetině upravil na 7:3 David Chalupa a výsledek ještě zkorigoval Lukáš Adámek.

Po sérii tří porážek uspěla podruhé za sebou čtvrtá Jihlava, která zdolala v derby celků z Vysočiny pátou Třebíč 4:3 po nájezdech. Dukla prohrávala už 1:3, ale obrat dovršil v rozstřelu Jakub Illéš.

Litoměřice po sobotním debaklu v Jihlavě 0:6 porazily Slavii 7:4. Třemi body za dvě branky a asistenci přispěl Patrik Miškář. Pražané nenavázali na dvě výhry venku a neuspěli popáté z uplynulých sedmi duelů.

Vsetín po porážce ve Frýdku-Místku vyhrál pod novým koučem Romanem Stantienem čtvrtý z pěti duelů, doma uspěl proti Prostějovu 5:1. Tři body za dvě branky a přihrávku si připsal Sebastián Gorčík, dvakrát se trefil také Adam Zeman.

Čtrnáctý Kolín vyhrál nad Porubou 5:4 po nájezdech a na postup do play off ztrácí čtyři zápasy do konce pět bodů. Čtyři asistence si za domácí Kozly připsal Zdeněk Král. Patnáctý Frýdek-Místek vyhrál v Havířově 4:1 a také živí naděje na play off. Bodů ztrácí šest. Gól a asistenci si připsali Ondrej Šedivý a Milan Mikulík.

Naopak klid má devátý Sokolov, který vyhrál na ledě předposledního Šumperka 5:0. Dva góly dal Michal Gut, brankář Jakub Neužil udržel potřetí v ročníku čisté konto.