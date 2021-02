Frýdek-Místek - Sokolov 6:2 Frýdek-Místek vyhrál nad Sokolovem a je třináctý

Hokejisté Frýdku-Místku porazili v dohrávce 24. kola první ligy Sokolov 6:2 a posunuli se na 13. místo v tabulce. Na Ústí nad Labem, které drží postupovou 12. pozici do play off, po třetím vítězství za sebou ztrácejí jen tři body. Do konce základní části chybí Frýdku-Místku tři zápasy a Severočechům o utkání víc.