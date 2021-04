HOKEJ ONLINE: Srovná Kladno finálovou sérii, nebo se Jihlava přiblíží extralize?

Čtvrtým zápasem pokračuje finále play off hokejové Chance ligy, jehož vítěz si zajistí přímý postup do nejvyšší soutěže. Jihlava sice ve středu poprvé v sérii s Kladnem prohrála, i tak ale vede 2:1 na zápasy a i dnes má výhodu domácího prostředí. Duel začíná v 17:30, na Sport.cz jej můžete sledovat v podrobné online reportáži.

Čtvrtý zápas finále play off první hokejové Chance ligy. Zleva Filip Dundáček z Jihlavy, Adam Kubík z Kladna a brankář Jihlavy Maksim Žukov.

Čtvrtý zápas finále play off první hokejové Chance ligy. Zleva Marek Račuk a Zachary Frye z Kladna, Lukáš Mareš a Tomáš Harkabus z Jihlavy.

Kladno se před středečním zápasem v Jihlavě nacházelo v obtížné situaci. Rytíři s hrajícím majitelem Jaromírem Jágrem věděli, že pokud by znovu prohráli, získala by Dukla tři mečboly na postup do extraligy.

Středočeši ale dokázali triumfovat 5:2, přerušili devítizápasovou vítěznou šňůru Jihlavy a snížili v sérii na 1:2. „Konečně jsme ukázali, jak dokážeme hrát. Snad si to přeneseme i do čtvrtečního zápasu," věří americký obránce Rytířů Luc Snuggerud.