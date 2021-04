Pekr věří v sílu a charakter jihlavského týmu a postup do extraligy

Jediná výhra dělí hokejisty Jihlavy od návratu do extraligy, kde dvanáctinásobný mistr ještě federální ligy od sestupu v roce 1999 hrál jen v sezonách 2004/05 a 2017/18. Dukla sice po úvodních dvou výhrách ve finálové sérii první ligy v Kladně proti vítězi základní části na vlastním ledě na mečbol nedosáhla, ale po nedělní výhře 2:1 si jej veze z ledu Rytířů.

"Radost je velká. Potřebovali jsme zastavit sérii dvou proher doma a jsme rádi, že jsme to zase potvrdili venku," řekl útočník Dukly Matěj Pekr. "Myslím si, že nám víc sedí jejich hřiště. Je to tady víc kontaktní, víc střel na bránu. Člověk je víc v zápase než u nás v Jihlavě. U nás je to takové roztahané."

Doufá, že jeho tým zvládne v úterý návrat domů lépe než třetí duel série. "Tam jsme k tomu přistoupili laxně, tam nebylo o čem, dostali jsme 2:5 doma ve finále. Neměli jsme ten zápas v rukách. Ve druhém zápase rozhodlo prodloužení, což byla samozřejmě škoda. Věřili jsme si, že tam to zvládneme, ale nevyšlo to," vracel se Pekr k tomu, proč Jihlava stejně jako Kladno ještě doma ani jednou neuspěla.

Jaromíra Jágra se snaží zastavit Peter Lichanec z Jihlavy.

Michaela Říhová, ČTK

Třiatřicetiletý odchovanec Uničova, který v sezonách 2016/17 a 2017/18 působil i v Kladně, doufá, že se to zlomí. "Tahle série je o tom, že vyhrává hostující mančaft. Já doufám, že už nastal čas, abychom to my zlomili a rozhodli u nás doma. Nečeká nás nic lehkého, ale věřím, že podáme minimálně stejný výkon, jako předvádíme doposud," podotkl Pekr.

"Bude spíš o hlavách než o kondici a taktice. Všechny zápasy už máme shlédnuté na videu. Musíme se na to připravit hlavně psychicky. Nerozklepat se, kdyby se náhodou prohrávalo, protože víme, že to můžeme dotáhnout. Hlava a psychika rozhodne. V tom si myslím, že máme silnější charakter. Osobně věřím, že to prostě zvládneme, ať už v šestém či sedmém zápase," doufá Pekr v postup.

"Nechci to zakřiknout, bude to strašně těžké. Určitě si ale vážíme toho, kam až jsme došli. Myslím, že výkony, které předvádíme a počet zblokovaných střel ukazuje charakter mančaftu. Říkal jsem to už několikrát, ale už dlouho jsem nebyl součástí takového týmu v play off, jako nyní v Jihlavě. Takže už chybí jenom jedna výhra," dodal Pekr.

Tomáš Jiránek (vlevo) a Matěj Pekr se radují z vítězného gólu Jihlavy.

Michaela Říhová, ČTK