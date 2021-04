Sestava Dukly doznala v sedmém finále play off první ligy jediné korekce, když v elitní obranné dvojici místo Bukače nastoupil Eliáš, a právě on vyrobil osudnou hrubku. Puk poslal při rozehrávce bekhendem přesně na hůl Nicolase Hlavy, jenž ranou pod horní tyč posadil Rytíře na koně. „Zavřel jsem oči a prostě vystřelil," hlásil 26letý křídelník.

V sérii zaznamenal vůbec první bod a přitom uctil památku nedávno zesnulého kouče Miroslava Fryčera, který mu v předloňské sezoně ve Znojmě pomohl zase nakopnout kariéru. Bývalému výbornému útočníkovi poslal Hlava polibek do nebe a už při rozbruslení oblékl kladenský dres s jeho jmenovkou a číslem čtrnáct.

https://www.facebook.com/RytiriKladno/posts/4371475816213460

Sotva dozněla radost domácích fanoušků, kterých mohlo do hlediště dorazit 250, už zvedali ruce nad hlavu podruhé. Po Jágrově precizním křižném pasu v přesilovce jen nastavil Marosz hokejku a Kladenští se dostali do trháku, který ještě zvýraznili. Marosz v samostatném úniku po lahůdkové žabičce Kubíka protlačil kotouč pod beton Žukova, vzápětí si ještě vybruslil před bránu Račuk a rozvlnil síť počtvrté. Vypadalo to, že zbytek zápasu bude už pouze formalitou, jenže opak byl pravdou.

Kontaktní trefa Fronka, který tečoval střelu Harkabuse, a bouřka v kabině tým z Vysočiny nabudily. „Řekli jsme si i tvrdší slova. Ale hlavně, že musíme začít hrát, je to poslední zápas a že se nemáme na co šetřit,“ líčil v rozhovoru pro Českou televizi Peter Lichanec. Právě slovenský útočník snížil v prostřední části rychlou střelou po pěkné přihrávce Čachotského na 2:4 a hosté Kladenským zle zatápěli. Pekr navíc ve dvojnásobně přesilovce rozezvučel tyč!

Jihlavští se v poslední třetině dál rvali ze všech sil, měli šance, jenže na výborně chytajícího Košarišťana už nevyzráli a v závěru je definitivně srazil do kolen gólem do prázdné klece při power play ruský bek Zacharčuk. „Strašně mě to bolí, k postupu jsme byli hrozně blízko. První třetinu jsme si nechali utéct, ale ukázali jsme srdce. Jsem hrdej na tým, co letos dokázal," řekl kapitán Dukly Tomáš Čachotský. Přísloví můj dům, můj hrad tedy poprvé v tomto finále platilo a v Kladně vytryskl mohutný gejzír nadšení. „Dukla byla pro nás víc jak důstojným soupeřem, hrála výborně, měli jsme štěstí, to k hokeji patří,“ prohlásil po utkání pro ČT hrající majitel Rytířů Jaromír Jágr.