Frýdek-Místek - Slavia Praha 3:5 Hokejisté Slavie a Třebíče zůstali v první lize stoprocentně úspěšní

Poražený finalista minulého ročníku Jihlava při svém vstupu do sezony uspěla v repríze semifinálového souboje. Už ve 3. minutě Duklu dostal do vedení Vítězslav Brož, na konci druhé třetiny se prosadil v přesilovce Filip Seman a 73 sekund před koncem při power play hostů skóroval do prázdné branky Tomáš Havránek. Ruský gólman Maxim Žukov potřeboval k nule jen 12 zásahů.

Pro Valachy šlo také o první duel, protože v sobotu byl jejich domácí zápas s Kadaní odložen kvůli příznakům chřipkového onemocnění v týmu hostů a bude se dohrávat v neděli 19. září.

Slavia sice ve Frýdku-Místku prohrávala od 8. minuty po brance polského útočníka Filipa Komorského, ale za 69 sekund odpověděl Filip Vlček a přesně po 11 minutách hry zajistil Pražanům vedení Tomáš Knotek.

VÝHRA! Dnes to bylo větší drama než minule, ale máme další tři body! Ve Frýdku se střelecky prosadilo pět různých hráčů, Tomáš #KNOTEK zapsal dva kanadské body a po dvou kolech už jich má na svém kontě 8. #FRMvSLA 3:5 pic.twitter.com/eQqCLuNZi8 — HC Slavia Praha (@HCSlavia) September 15, 2021

Ve druhé třetině zvýšil v početní výhodě obránce Daniel Krejčí a v polovině utkání se prosadil za Slavii další bek Matyáš Zelingr. Ještě v závěru druhé části zkorigoval stav opět Komorski a v 54. minutě dostal domácí na kontakt Ondrej Šedivý. Výhru Slavie ale pojistil devět sekund před koncem do prázdné branky Jiří Doležal.

Havířov po debaklu v Praze na Slavii 4:10 držel s Třebíčí bezbrankový stav do 27. minuty, kdy po bekhendovém zakončení zajistil Horácké Slavii náskok osamocený David Michálek. Ve třetí třetině se ještě zapsali mezi střelce Michal Vodný, Martin Dočekal a Václav Krliš. Gólman Pavel Jekel udržel díky 21 úspěšným zákrokům čisté konto.

Vrchlabí v Kolíně ztratilo vedení 3:1 a 4:3, ale nakonec zvítězilo 5:4 po samostatných nájezdech. Hosty dostal do vedení v 7. minutě v přesilovce Patrik Urban, za Kozly rychle srovnal krok Dominik Zumr, ale ve druhé třetině za Vrchlabí skórovali Tomáš Kaut s Martinem Heřmanem, jenž využil početní výhodu.

Kolín také využil dvě přesilové hry a Lukáš Krejčík se Zdeňkem Králem vyrovnali. V čase 57:30 Vrchlabí vrátil náskok z trestného střílení Urban, ale šest sekund před koncem třetí třetiny vynutil nastavení Štěpán Matějček. V rozstřelu se prosadil jako jediný až v sedmé sérii Tomáš Zeman.

Vítězství Litoměřic nad Benátkami nad Jizerou 3:1 zařídil dvěma góly finský útočník Riku Sihvonen. Letní posila Stadionu z polského Sanoku po 50 sekundách druhé třetiny otevřela skóre a v 25. minutě zvýšila na 2:0. V čase 26:18 přidal třetí gól hostů Přemysl Svoboda. Domácí v 46. minutě oslavili alespoň první gól v sezoně, který vstřelil David Aubrecht, ale zůstali bez bodu.

Šumperk zvítězil nad Přerovem 2:1, v 18. minutě vedl už 2:0. Na gól Denise Kindla ve vlastním oslabení z poloviny úvodní části navázal Petr Kratochvíl. Za Zubry se trefil jen v 55. minutě v přesilové hře Jan Süss.

Poruba zvítězila v Kadani 3:1, v polovině utkání měla už tříbrankový náskok. V 17. minutě se jako první za Ostravany prosadil bek Michal Houdek, ve druhé třetině se trefil další bek Jakub Husa a potom skóroval Petr Stloukal. Za Trhače se zapsal mezi střelce ve třetí třetině jen slovinský bek Luka Zorko.

V dresu Sokolova si připsal premiérovou branku dvaačtyřicetiletý obránce Jan Novák, který byl minulé čtyři sezony kapitánem Slavie a po konci angažmá v Edenu si extraligový mistr z let 2003 a 2008 prodloužil kariéru. A v Ústí nad Labem se prosadil hned dvakrát. Nejdříve se trefil ve 32. minutě v klasické přesilovce a za 131 sekund i ve výhodě pěti proti třem.

V 36. minutě snížil jeho bývalý spoluhráč ze Slavie Jiří Drtina, ale ještě před pauzou se prosadil za hosty Vít Jiskra a ve 44. minutě upravil Jaromír Kverka už na 4:1. Slovan díky Michalu Trávníčkovi a Ondřeji Bláhovi sice snížil na rozdíl gólu, ale na první bod v sezoně nedosáhl.