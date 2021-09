Máte to za 50 tisíc! Pokud se Růžičkův klub proviní znovu, hrozí mu i vyloučení z ligy

Kadaň na Valašsko minulý týden neodjela poté, co řada hráčů onemocněla a podstoupila testy na covid-19. Disciplinárku o tom informoval dopoledne v den zápasu jednatel klubu Petr Klíma s tím, že „na sraz přišlo devět hráčů a zbytek se omluvil". Kadaň dále uvedla, že hráči mají příznaky chřipkového onemocnění a byli zasláni na PCR testy.

Na ty nakonec zamířilo deset hokejistů, jedním z nich byl i sedmnáctiletý útočník Lukáš Koblížek. Ten ale test na covid-19 absolvoval už dva dny před zápasem a den poté už znal výsledek. A ten byl negativní...

„Lze tedy jednoznačně konstatovat, že Lukáš Koblížek v den konání utkání bez jakékoliv pochybnosti věděl, že výsledek jeho PCR testu byl negativní a neexistovaly žádné relevantní důvody, pro které by jej klub měl uvést na seznam hráčů majících příznaky chřipkového onemocnění a kteří budou odesláni na PCR test," píše disciplinárka ve zveřejněné zprávě.

Hokejisté Kadaně.

www.skkadan.cz, Dalibor Kachlík

Negativní byly výsledky testů i u ostatních kadaňských hráčů, což klub doložil lékařskými potvrzeními o provedení testů v období do 15. září včetně. Disciplinární komise navíc shledala, že náhlé ochoření hráčů nezbavovalo Kadaň povinnosti nastoupit k utkání.

„Kadaň mohla k utkání nastoupit s minimálně jedním brankářem a minimálně 14 hráči do pole, započítá-li DK ČSLH do tohoto počtu též Lukáše Koblížka, u něhož nespatřila žádné důvody k tomu, proč by se utkání nemohl zúčastnit. Skutečnost, že Kadaň ke dni konání utkání neměla u všech hráčů vyřízené veškeré náležitosti související s možností jejich startu, zejména neměla od mateřských klubů hráčů potvrzené přestupy, resp. hostování těchto hráčů, nemůže být dle DK ČSLH brána v žádném případě na zřetel," konstatovala disciplinárka.

Řezníček a spol. zároveň upozornili, že v případě opakování provinění spočívajícího v nedostavení se k příslušnému utkání může být kromě uložení finanční pokuty uloženo rovněž zastavení činnosti až na tři utkání či vyloučení ze soutěže.

Zápas mezi Vsetínem a Kadaní se nakonec odehrál 19. září, tedy osm dní po původním termínu. Valaši zvítězili 7:3.