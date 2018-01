Trenér Mach skončil v Ústí

Na střídačce prvoligových hokejistů Slovanu Ústí nad Labem skončil po domácí porážce s poslední Kadaní 1:3 trenér Miroslav Mach. „Kouč nás požádal o rozvázání smlouvy s ohledem na to, že má jinou nabídku. Jeho přání jsme akceptovali,“ uvedl jednatel klubu Vladimír Evan.

„Víme, že trenér si odchod dlouho rozmýšlel. Naše spolupráce fungovala, třebaže letos to není po sportovní stránce optimální. Jméno klubu, který projevil zájem o jeho práci, nemůžeme zatím sdělit. Nebylo by to fér vůči všem stranám," poznamenal ještě Evan.

„V Ústí jsem v různých trenérských pozicích strávil dvanáct let, z toho část u áčka. Nejvíce budu vzpomínat na souboje s Kladnem v play off a s Jihlavou v semifinále před dvěma lety," řekl Mach. „Chtěl bych poděkovat fanouškům, kteří při nás v minulých sezónách stáli, i když se nedařilo. Mrzí mě ale, že jsme nezvládli můj poslední zápas s Kadaní. Ze čtyř pětek hrála prakticky jen jedna. Takhle se nedá v první lize uspět. V tom je asi něco špatně. Mladí hráči nebojovali o sestavu. Pokud se chtějí prosadit, musí přidat," netajil Mach zklamání při loučení s ústeckým klubem.

U týmu zůstává dosavadní asistent Tomáš Mareš. „Složení trenérské dvojice hodláme vyřešit do sobotního zápasu ve Frýdku-Místku," dodal Evan.