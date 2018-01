Selhali jsme, pravil kouč Kladna po potupném debaklu ve stínu debat o Jágrově příchodu

„Měli jsme špatný vstup do utkání. Domácí na nás nastoupili, dali dva rychlé góly. Poznamenalo nás to natolik, že jsme se už nezvedli," konstatoval kladenský trenér Miloslav Hořava. Šestigólovým rozdílem prohrával favorit už po dvou třetinách. „Selhali jsme, ale nechci shazovat výkon Ústí, které vyhrálo zaslouženě," pravil zkušený kouč.

Tématem číslo jedna kolem kladenského hokeje je eventuální příchod Jaromíra Jágra. „Už tři týdny se mě na to všichni ptají, ale nemám vůbec ponětí, nic o tom nevím," tvrdil Hořava ještě před tím, než situace dostala další vývoj.

S dalšími případnými posilami ale Kladno nejspíš nepočítá. „Prostředky jsou omezené. Tím si nestěžuji. Šli jsme do sezóny s tím, že se stávajícím mužstvem chceme dojít co nejdále. Ale musí tam být lepší zápasy než v Ústí," podotkl trenér.

Nechtěl se pouštět do úvah ohledně blížícího se play off. „Takhle nepřemýšlím. Kdo viděl utkání v Ústí a bude mluvit už o semifinále, tak mi to připadá jako vtip. Ve středu hrajeme s Karlovými Vary a naším cílem musí být odehrát každý další zápas a trénink naplno," vykreslil Hořava kladenské motto.

Tůma: Zasloužili bychom si běžet za autobusem

Zklamání po výprasku v Ústí netajil ani nejlepší střelec Rytířů David Tůma, který patří s dvaceti góly k elitním kanonýrům celé soutěže. „Jenže už asi šest kol jsem žádný nedal. Kdybych věděl, v čem to vězí, tak bych tu sérii prolomil. Nepadá mi to tam," hlesl Tůma.

Do Kladna přišel právě z Ústí, takže utkání mělo pro něj pikantní nádech. „Jeli jsme si sem pro tři body. Nechci ústecké kluk urazit, ale už nehrají ani o play off, přesto nás hladce porazili. Za to, jaký výkon jsme předvedli, bychom si zasloužili běžet domů za autobusem," zvolil netypický příměr ke kolapsu Rytířů. „Udělali jsme si ostudu. Byli jsme hrozní. S takovým výkonem nemůžeme jít do play off," hořekoval útočník.

Ani on se nevyhnul spekulacím o chystaném příchodu Jaromíra Jágra. „Nevím, jestli přijde. Až tady bude, můžeme se k tomu vyjádřit. Kdo by si s ním ale nechtěl zahrát?," naznačil Tůma, že případná přítomnost hvězdy NHL v kladenské šatně i na ledě by byla pro něj i ostatní spoluhráče výjimečnou záležitostí.