Žádné Benátky, kvůli Jágrovi může hrát Kladno v Liberci. Dnes bude jasno

Kladno ožilo. Na Jágra už za 90 korun, řeší se i bezpečnost. Tak v kostce vypadá situace okolo Jaromíra Jágra a jeho návratu domů. V sobotu by měl nastoupit v dresu Rytířů v Benátkách nad Jizerou, stadiónu, který má kapacitu 2300 míst k stání a 200 k sezení. Pravděpodobně se tam ale hrát nebude, ve hře je liberecká aréna Bílých Tygrů.

„Ano, situaci nyní řešíme s kladenským klubem a se svazem. Zájem je větší, proto by se utkání mohlo odehrát v Liberci, po obědě bychom měli vědět více, to by mělo být vše doladěno," řekl Sport.cz Jan Slivka, sportovní ředitel hokejového klubu Benátky nad Jizerou.

Benátky řeší stadión, na Kladně ladí formality. „Na svaz jsme už poslali transfer kartu, dále připravujeme hráčskou smlouvu. Tu může Jarda podepsat se svým otcem, to je formalita. Dále samozřejmě čekáme na další informace, vše se ale stane velmi rychle, není moc času," přiznává Vít Heral, mluvčí klubu.

„Až Jaromír dorazí, tak podle formy a dalších okolností se rozhodne. Teoreticky by mohl nastoupit ve středu, to hrajeme s Karlovými Vary, ale to je opravdu jen teorie," přiklání se Heral k sobotnímu termínu.

Akce Jágr. Benátky nad Jizerou, Přerov, Slavia, České Budějovice, zde by se měl Jágr objevit v základní části WSM ligy, když nepočítáme domácí utkání Rytířů.

Kladno žije Jágrem

„Chceme kontaktovat i hostující stadióny, abychom doladili například bezpečnostní opatření, protože bude velký zájem. Co se týče vstupenek na Kladně, zdražovat nebudeme, v základní části zůstanou ceny stejné - 90, 110 a 130 korun," říká Heral, který přiznává, že klub se probudil do jiného dne.

„Kladno nyní žije Jágrem. Něco se objevuje na sociálních sítích, obrovské ohlasy jsou v médiích. Chodí hodně e-mailů, fanoušci nám volají, samozřejmě tím žije celý klub, děti i trenéři. Na zimním stadiónu to je hlavní téma," dodává.

Jágra, kterého Calgary v neděli zařadilo na seznam volných hráčů - tzv. waiver list, si žádný ze 30 zbývajících klubů NHL nevybral. Informaci v pondělí večer potvrdil kladenský klub i vedení Plamenů. Začíná mise Kladno a návrat do extraligy.