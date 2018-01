Strhnul se blázinec. Nechci, aby lidi byli naštvaní, že si koupí lístek na starého dědu, vzkazuje Jágr

Jaromír Jágr oznámil, že jeho problémy s kolenem přetrvávají a v nejbližších zápasech WSM ligy v dresu Kladna, s nímž podepsal smlouvu, bude startovat jen na pár minut. Jak si legendární útočník představuje svoji budoucnost, měl prozradit až ve čtvrtek na tiskové konferenci, nakonec však na svém facebooku pustil do světa informace ve středu po poledni. „Důvod, proč píšu sem na FCB, je to, že chci informovat svoje fanoušky a lidi, kteří se třeba chtějí jít podívat na hokej,“ napsal Jágr.

Jaromír Jágr se vrací do Kladna.

„Strhnul se tady blázinec, který jsem ani nečekal. Každopádně všem lidem děkuju za zájem. Ale chci, aby ti, co už si lístek koupili nebo o tom uvažují, věděli, jak to se mnou vypadá. Dnes (středa) odpoledne zajedu za profesorem Kolářem, protože pro mě je teď nejdůležitější, abych zjistil, jak na tom jsem. Jakým způsobem se budu léčit a jak dlouho to potrvá. Podle toho se rozhodnu," uvádí hokejová legenda na sociální síti.

https://www.facebook.com/68Jagr/posts/1627246930685466

Za vším hledejte zdravotní stav. Jágrovi před dvěma měsíci začalo otékat koleno. Neví, co bude, čeho bude schopen, proto také předčasně ukončil angažmá v NHL, kde byl hráčem Calgary. „Problém je i v tom, že se mi noha pod určitým úhlem vždycky podlomí, vypne se mi sval. Což je blbý zvlášť pro mě, když jsem měl hru založenou na osobních soubojích," popsal kladenský odchovanec současný stav.

Pokud chce Jágr pomoci Kladnu v baráži o extraligu, musí odehrát patnáct zápasů za Rytíře. Nejpozději v sobotu by musel nastoupit a odehrát celý zbytek základní části WSM ligy a dalších případných osm utkání play off.

Legenda děkuje za pochopení

„Nikde není přesně napsáno, kolik minut musím odehrát, takže chci, abyste věděli, že se může stát, když nebudu moct hrát víc, že nastoupím ze začátku třeba jenom na jedno dvě střídání," přiznává otevřeně pětačtyřicetiletý útočník dopředu, což je především vzkaz pro fanoušky, kteří mají zájem o lístky na zápasy první ligy, kde se Kladno objeví.

„Nechci, aby potom lidi byli naštvaní, že si koupí lístek na starého dědu a uvidí, jak tam bude belhat, protože hlavní důvod, proč musím naskočit, je ten, abych měl odehraný zápas. Děkuju za pochopení," dodal Jágr.

Ten naposledy hrál 31. prosince proti Chicagu a poté byl zpětně dopsán na listinu zraněných hráčů. Domácí výhra nad Blackhawks 4:3 v prodloužení nejspíš zůstane jeho posledním duelem v kariéře v NHL, kterou začal dvěma zisky Stanley Cupu a vyšplhal se až na druhé místo historické tabulky produktivity slavné zámořské soutěže s 1921 body za 766 branek a 1155 asistencí z 1733 zápasů.