Jágrmánie v praxi. Stadióny hlásí vyprodáno, přesto lístky na českou legendu stále jsou

Přesunem Jaromíra Jágra z Calgary do Kladna se v Česku strhla vlna Jágrmánie. Zvýšený zájem o vstupenky zaznamenaly všechny kluby, do jejichž arény zavítají ve zbytku základní části WSM ligy kladenští hokejisté.

Největší pozornost je momentálně upřena do Benátek nad Jizerou. Právě s místním klubem se v sobotu od 17:00 utkají Rytíři i s Jaromírem Jágrem v sestavě. Zápas se ale bude hrát jinde. „Definitivně můžu potvrdit, že se utkání odehraje v Home Credit areně v Liberci," potvrdil ve čtvrtek pro Sport.cz sportovní manažer hokejistů Benátek Jan Slivka.

Důvod přesunu je jasný. Kapacita libereckého stadiónu (7500 diváků) je více než daleko větší než toho v Benátkách (2300 diváků). „Očekáváme, že bude vyprodáno, ale jak sám pan Jágr řekl, neví, kolik střídání odehraje, což může některé návštěvníky odradit, proto budeme rádi, když prodáme 5000 lístků," řekl Slivka.

Lístky na sobotní duel si mohou fanoušci ještě koupit. „V pátek od 13 hodin startuje volný prodej lístků, jak na libereckém, tak benátském stadiónu," upozornil. „Držitelé permanentek si mohou koupit lístek přednostně do zítřejší 12. hodiny," dodal.

V Budějovicích a na Slavii je vyprodáno

Podobné „šílenství" řešili i v Přerově. Kladno hraje v místní MEO Aréně ve středu 7.února. „Zaznamenali jsme obrovský nárůst zájmu o utkání s Kladnem. Po oznámení návratu Jaromíra Jágra byly všechny vstupenky v našem on-line prodeji prodány během pondělního večera a úterního dopoledne. Dohromady tedy zhruba za 10 hodin. Na pokladnách MEO Arény proběhne v pátek od 15:00 prodej posledních vstupenek už pouze k stání. Další vstupenky nebudou k dispozici," vysvětlil media manažer Zubrů Aleš Novotný.

Průměrná návštěvnost týmů v sezóně 2017/18, které budou hrát doma s Kladnem: Benátky n. Jizerou 300 diváků Přerov 2052 diváků Slavia 1014 diváků České Budějovice 5900 diváků pozn. Na domácí zápasy Kladna chodí v průměru 2100-2200 diváků

To na Slavii, kde Kladno hraje ve středu 14. února, si už fanoušci koupit lístek nemůžou. „Když bylo jasné, že se Jágr vrátil do Kladna, Eden se vyprodal prakticky přes noc," informuje marketingový specialista Pražanů Jakub Mezlík.

Stejné to je i v Českých Budějovicích. A to přitom Motor hraje s Rytíři až ve středu 21. února. „Nás se Jágrmánie moc nedotýká. Zápas s Kladnem je už vyprodaný, což by byl i bez Jaromíra Jágra. Teď se akorát lístky prodaly rychleji. Lidé si uvědomují, že Jaromír nebude hrát dalších 10 let, a proto si ho chtějí teď užít, ale jak jsem už řekl, vyprodáno bychom měli i kdyby nehrál," konstatoval marketingový a PR ředitel klubu Tomáš Kučera.

Lístky jsou ještě k dispozici

Pokud by však fanoušci chtěli zavítat na nějaký další domácí zápas kladenských Rytířů, stále mohou. „Na tři zbývající zápasy ještě vyprodáno není," hlásí manažer marketingu Jiří Kalla. Kladno hraje doma 10. února s Litoměřicemi, o týden později s Havířovem a 24. února zakončí základní část duelem s Prostějovem.

„Lístky si mohou lidé zakoupit na našich webových stránkách či na všech terminálech Sazky. Nicméně bych všechny zájemce rád upozornil, aby nákup neodkládali na poslední chvíli a učinili ho, co nejrychleji," pravil tiskový mluvčí hokejistů Kladna Vít Heral.

Cena vstupenek zůstává stejná. „Nezdražili jsme, nebylo by to férové vůči našim fanouškům. Co se týče play off, tam jsme se ještě nerozhodli, jestli mírně nezdražíme," doplnil Heral. Cenové rozpětí se tedy pohybuje od 70 do 110 korun.