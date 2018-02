Jágr velel Rytířům, asistoval u tří gólů: Necítil jsem bolest, tak jsem hrál dál

Doufal jste, že zvládnete v takovém tempu celý zápas?

Nevěděl jsem, jestli zápasový zápřah vydrží pravé koleno, ale pomohla mi ortéza, takže noha to docela vydržela a byla v klidu. Ze hry do těla jsem strach neměl, jen jsem se maličko obával, aby mě někdo nešetrně netrefil a mně by se pak podlomilo koleno, ale necítil jsem bolest, tak jsem hrál.

Jak jste na tom byl kondičně, vždyť jste téměř pět týdnů nehrál hokej?

Kdo vydrží tréninky v Calgary, pak nemůže mít problém s dechem. Tady to je přece jen jiný level než NHL. Kondice byla v pohodě, horší je to s rychlostí, nohy jsou už pomalejší.

Cítil jste velkou energii od fanoušků ve vyprodaném hledišti?

Jasně, to cítím už od středečního návratu domů na každém kroku a snažím si to i užít. Potřebuju se dostat do co nejlepší formy před play off a zápas je pro mě vždycky lepší než trénink.

Provází tohle i nějaký tlak očekávání?

Za pár dnů mi bude šestačtyřicet, v takovém věku bych řekl, že už to není o nějakém tlaku, ale spíš se snažím dostat do sebe zase radost a chuť z hokeje.

Jaký jste měl jako hrající majitel pocit z výkonu kladenského mužstva?

Měli jsme jediný cíl, vyhrát a získat tři body. Dost jsme se na ně natrápili, byla to fuška a výsledek zlomilo až posledních deset minut. Po první třetině, kdy jsme vedli 2:0, bych to takhle nečekal, jenže pustili jsme Benátky do hry a začali trochu panikařit.

Čím to bylo?

Někteří naši kluci hráli před takovou diváckou kulisou poprvé, i to se mohlo na nich podepsat. Musíme si ale zvyknout, že na teď bude asi všude plný dům. Jestli se chceme probít až do baráže o extraligu, budeme muset hodně věcí zlepšit, na druhou stranu je to pro všechny výzva.

Co jste říkal tomu, jak zafungovala vaše lajna s Patrikem Machačem a Adamem Kubíkem?

Zkusili jsme si společně pouze jeden trénink, ten zápasový model budeme ještě muset vybrousit. Nemáme zvládnutou telepatii, takže se snažím, abychom na sebe co nejvíc mluvili. Musím však pochválit Adama Kubíka, je mu teprve devatenáct, ale hrál výborně, hodně toho za mě odbruslil. Navíc dal dva góly, na další dva přihrál, skvěle napadal. Má určitě velkou budoucnost.

A jak jste viděl výkon Petra Nedvěda v dresu soupeře, který je ještě o dva měsíce starší než vy?

Péťa byl neskutečnej, klobouk dolů, jak to všechno odjezdil. Na to, že nehrál čtyři roky hokej naostro, přišel mi na ledě vlastně úplně nejrychlejší, ale to není úplně dobrá vizitka pro ostatní.