Nevšední setkání hokejových ikon na ledě. Jágr nevěřícně smekal klobouk, dojatý Nedvěd měl slzy v očích

Stáli proti sobě už při čestném buly, několikrát se potkali na ledě i během zápasu a po jeho skončení se Jaromír Jágr a Petr Nedvěd vroucně objali. Šlo o nevšední setkání hokejových legend, bývalých spoluhráčů z Pittsburghu, New Yorku Rangers a národního týmu v rámci prvoligového zápasu. „Jak pro něj, tak i pro mě to byl zápas se vším všudy,“ říkal Nedvěd v ojedinělé roli kapitána Benátek

Jágr byl z Nedvědova výkonu nadšen. „Neskutečné. Klobouk dolů na to, že nehrál několik let. Byl výborný, všechno odjezdil. Přitom přijel z lyžování, takže to pro nás upřímně není dobrá vizitka," řekl uznale kladenský navrátilec. „Přišlo mi, že Péťa byl nejrychlejší na ledě. Budeme do toho asi muset šlápnout, nebo se ho zeptat, co dělá, abychom trénovali jako on," usmál se Jágr.

„Moc si Jardových slov vážím. Není stoprocentně fit, takže bych mu chtěl poděkovat, že zůstal celý zápas a neodjel po pár střídáních směr Kladno," vykládal Nedvěd. „Když jsme si volali, tak jsem mu říkal, že budu hrozně rád, když přijede, i když vím, že tak trochu musel. Pro něj ta mise začala, pro mne už to bylo definitivně naposledy, protože v neděli mě tady pověsej," řekl 46letý Nedvěd, jenž si čtyři roky po skončení kariéry šel ještě jednou zahrát.

S vědomím, že se před dnešním extraligovým zápasem Liberce se Spartou dočká zavěšení svého dresu s číslem 93 pod střechu haly. U toho bude i jeho starší bratr Jaroslav, který ve Spartě působí jako asistent trenéra. „Těším se. Bude to ale trochu jiný večer, asi smutnější... Ale doufám, že si ho všichni užijeme," říkal se slzami v očích Nedvěd.

Nedvěd na ledě válel, fyzicky se cítil dobře

Při zápase na ledě mírnil porážku Benátek 2:7 tím, že první gól sám dal a na druhý nahrál. „Cítím se překvapivě dobře. Asi tam byl nějaký adrenalin, euforie. Věděl jsem, že když to nepůjde, slezu z ledu, ale kvůli spoluhráčům a fanouškům jsem chtěl zůstat celý zápas. Hrál jsem každé střídání, jako kdyby bylo mé poslední," mínil Nedvěd, kterého s Jágrem spojuje i stejný rok, kdy prošli prvním kolem draftu NHL. Vancouver si ho v roce 1990 vybral jako druhého hráče v pořadí, o dva měsíce mladšího Jágra si Pittsburgh zvolil jako pětku.

Nedvěd odehrál 982 utkání v základní části NHL, kde se Jágr nakonec stal druhým nejproduktivnějším hráčem historie a jen kvůli zdravotním potížím letos přišel o naději překonat rekord legendárního Gordieho Howea v počtu odehraných zápasů v NHL. Sám jich má na kontě 1733. Jágr, který hrál předtím v Česku na klubové úrovni naposledy při výluce v NHL, v sezóně 2012/13 za Kladno, bude hrát i další prvoligové zápasy zřejmě na vyprodaných stadionech.

Jágrova obnovená premiéra proti Benátkám v Liberci měla zvláštní nádech i díky nápadu, že se proti němu ještě naposledy postaví Petr Nedvěd. Sám nevěděl, co může od sebe očekávat. „Přece jenom jsem strávil tři měsíce na pláži v Miami a měl jen dva tréninky v Letňanech. Říkal jsem si, že to bude taková malá hokejová sebevražda, ale nakonec jsem se cítil dobře, až jsem byl trochu překvapený," uvedl Nedvěd.