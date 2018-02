Musím se omluvit divákům, výkon byl hrozný, uznal Jágr

Jak vám bylo, když vás při nástupu vítal aplaus vyprodaného hlediště?

Už toho mám hodně za sebou, ale byl jsem rád, že přišlo hodně lidí. Nedopadlo to bohužel dobře, musíme se omluvit divákům. Celé naše mužstvo mě přišlo trochu v křeči, výkon byl dost hrozný a ani já za sebe jsem se necítil zrovna dobře.

Měl jste pocit, že motivaci Litoměřic zvýšilo, že hrají proti Kladnu s Jágrem?

Je to možný, ale s tím bychom se měli umět vyrovnat. Když proti nám hraje soupeř absolutně naplno, tak alespoň vidíme, jak na tom jsme a realita není zrovna moc příjemná. Všichni, včetně mě, se musíme hodně zlepšit.

V čem vy konkrétně?

Dobře vím, co jsem teď za hráče. Nemůžu se srovnávat sám se sebou, když mi bylo pětadvacet. Chuť by byla, ale ve čtvrtek mi bude 46 let. Není to pro mě úplně jednoduchý. Přesto se snažím odevzdávat maximum, i když to možná není úplně vidět. Těžko však mohu od sebe něco očekávat, to spíš média mi dělají obrovitou reklamu. Kdybych ale hrál lépe a dal třeba i nějaký gól, tak se budu i cítit lépe a určitě by to se mnou měli soupeři těžší, takhle jim to dost usnadňuju.

Co teď chybí Kladnu, které prohrálo čtyři z posledních pěti utkání, nejvíc?

Máme někdy fáze, že začneme tlačit, jenže obecně platí, že nejsme dost silní na puku, nedokážeme udržet soupeře delší čas v jeho obranném pásmu a tím ho unavit. Každý hráč i v první lize umí bruslit a je silnej, jenže mi si vytvořili pořádnější šance jen v přesilovce. Jinak se moc nedaří a připadá mi, že nám nejdou nohy, jsme pomalejší nebo pozdě reagujeme, pak je to hodně o tom, jak se s tím porvete. Nějak se z toho do začátku play off musíme dostat.

Jak tomu Rytířům pomůžete?

Na ledě tady mám hodně prostoru, což je pro mě v této sezóně nezvyk, přece jen jsem nebyl až tolik vytěžovaný. Najednou ale hraju v první lajně dvacet minut na zápas, takovou porci jsem měl hodně dávno, někdy před deseti měsíci. Já nemám ani jiné východisko, kdybych nehrál, tak mě všichni zkritizují, že jsem to nezkusil. Není tady žádná rozumná rada. Takže zkouším dřít na maximum, bez ohledu na to, jak se momentální cítím. Když to ale nepůjde, tak prostě hrát nebudu, svět se nezboří a zeměkoule se bude točit dál.