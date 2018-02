Skákání při děkovačce? Na to už jsem starý, směje se Jágr. Narozeniny mu osladí fanynka

„Jestli byla tahle výhra nejlepší možný dárek k narozeninám? Náš cíl je úplně jiný a uvidíme, jestli se za dva měsíce splní. Že mám ve čtvrtek narozeniny, na to teď nemyslím," řekl Jágr po vítězství 2:1 v prodloužení, které hostům v čase 61:07 zařídil obránce Petr Hořava. Jeho ránu sice jinak skvělý Frodl vyrazil, dojíždějící útočník Šagát však puk smolně vrátil za jeho záda. „Můj gól byla klika. Tahle výhra jako dárek pro Jardu ale není. Od jedné fanynky dostal dort, tak ho ve čtvrtek sníme a všichni mu asi popřejeme," tvrdil opěvovaný hrdina tuhé bitvy.

Jágr podruhé v řadě nebodoval, na ledě však strávil více než šestnáct minut a pro domácí celek znamenal permanentní hrozbu. Dřel, šance připravoval i zakončoval. Třikrát vystřelil na talentovaného mladíka Frodla, jenže síť nerozvlnil a ani ve čtvrtém utkání po návratu ze zámoří se nedočkal premiérového gólu. Nejblíže k němu byl ve 35. minutě, kdy se elegantně zbavil protihráče, slávistického gólmana oklamal kličkou, puk mu ale v rozhodujícím okamžiku sjel z čepele.

„To se stává. Můj mozek je rychlejší než ruce," usmíval se Jágr, který se během utkání nechával promasírovat. „Tohle dělám skoro pořád a nejen tady na Slavii. Je to kvůli tomu, abych se nezranil, nenatáhl si tříslo. Taky tady byla zima. Cítil jsem se o něco lépe než v předešlých zápasech, ale v osobních soubojích to zatím není pořád takové, jak bych chtěl. Ale já jsem to čekal, proto jsem nemohl pokračovat v NHL, noha se mi zatím v osobních soubojích neudrží," posteskl si slavný útočník po skončení duelu plného tvrdých střetů, které se nevyhnuly ani jemu. "Čekal jsem to. Nikdo si před váma nesedne na zadek a nenechá vás dát góly," připomněl. "Takové zápasy budou v play off a musíme si na ně zvyknout," pokračoval.

Čekal víc přečíslení

Kladno v Edenu zabralo a udrželo třetí příčku v tabulce. „Hráli jsme ale líp než v posledních dvou zápasech. Víc jsme bojovali, ale hrozně se nadřeme na gól," mrzí Jágra, jehož mužstvo v předchozích dvou kláních nezískalo ani bod.

„Všichni jsou velcí, všichni umějí bruslit. Tady tím nikoho neporazíme. Pokud bychom si mysleli, že jsme rychlejší a silnější, tak to vůbec ne. Čekal jsem v první lize víc přečíslení a musím přiznat, že jsem se spletl. Všechna mužstva zatím proti nám hrála disciplinovaně dozadu, takže nějaké tři na dva, dva na jednoho se vůbec nevidí," překvapila Jágra úroveň mužstev v druhé nejvyšší soutěži.

Po zápase slavil s kladenskou skupinou fanoušků v ochozech cenné dva body, i když do závěrečného skákání na led se už nezapojil. „Na to jsem už moc starý. Nevím, jestli bych to ve svých letech zvládl," směje se.