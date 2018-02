Nikdo nám Jágra nebude mlátit, zní z Kladna. Strašně mě to mrzí, říká havířovský Sikora

Jágr se zranil při svém druhém střídání v utkání, na ledě do té doby strávil 92 vteřin. V přesilové hře si kryl u pravého mantinelu puk, Sikora jej zezadu narazil na mantinel. Nedávná posila Kladna z Calgary upadla hlavou na hrazení.

"Byl to strašně nešťastný náraz. Asi si tam dal ještě o tu hranu nebo nevím. Strašně mě to mrzí. Když jsem ho pak viděl, tak to bylo nepříjemné. Samozřejmě jsem věděl, o koho jde. A je jedno, jestli je to Jágr nebo někdo jiný," líčil po utkání Sikora.

Sudí nevylučovali

Faul, nebo čistý zákrok. Rozhodčí Tomáš Zubzanda a Michal Kostourek na ledě v klíčovém okamžiku měli jasno: prohřešek proti pravidlům to nebyl.

Klub neprozradil, zda Jágr zamířil na vyšetření do nemocnice, či ne. Strnad přiznal, že ve zbytku první třetiny se okamžik podepsal na výkonu týmu. Byl rád, že Kladno zápas i pro hrající legendu a majitele klubu vyhrálo 3:1.

"Vůbec nic příjemného to nebylo, když jsme viděli, že nevnímá, a vůbec jsme nevěděli, co s ním je. Myslím, že to tady zaskočilo úplně všechny," řekl Strnad, který sice nebyl při Jágrově zranění na ledě, ale hned vzápětí tam ze střídačky vjel. "Pomáhal jsme tam doktorům. Fakt to bylo nepříjemné tam vidět bezvládné tělo."

Na led zamířila i nosítka, ale Jágr nakonec zamířil za doprovodu lékaře Kladna Petra Fulína na střídačku a následně do kabiny. S krvácející ránou v obličeji a viditelně otřesený.

"Jeli jsme na puk v oslabení, nevím, jestli Jarda zavrávoral. Musím se na to podívat. Bylo to takové rychlé a lehké. Já jsem chtěl vyhodit puk. Zapřel jsem se tam, aby mi neujel dolů s tou otočkou, co umí. Původně jsem čekal, že to hodí nahoru na beka a já pojedu na něj. Když chtěl udělat tu kličku, tak jsem se tam jen postavil ramenem," prohlásil Sikora.

"Byl to strašně nešťastný náraz. Asi si tam dal ještě o tu hranu nebo nevím. Strašně mě to mrzí. Když jsem ho pak viděl, tak to bylo nepříjemné, ať je to Jágr nebo někdo jiný," pokračoval jednatřicetiletý útočník, který má zkušenosti z extraligy z Chomutova.

Na trestnou lavici nemusel. "Nedokážu říct, jestli to bylo čisté, nebo nebylo. Čekal jsem, co rozhodčí. Říkali, že to faul nebyl. Těžko říct," prohlásil Sikora.

K omluvě se nedostal

Chtěl se Jágrovi omluvit, ale nebyla k tomu podle něj na ledě příležitost. "Chtěl jsem ho poklepat, ale kolem něj bylo hodně lidí, takže to pořádně nešlo. Jel do šatny, byl od krve. Samozřejmě doufám, že bude v pořádku a nebude z toho mít něco vážného," prohlásil jednatřicetiletý útočník, který má i 97 zápasů v extralize za Chomutov.

"Taková zranění jsou nepříjemná. Někdy se to stane náhodou a hráči to pořádně neovlivní. Ale nebylo mi nejlíp, protože sám jsem měl dost zranění. Když je to Jarda, tak je to samozřejmě takové specifické. Je to ikona klubu. Ale kdyby tam ležel kdokoliv jiný, tak to není vůbec příjemné. Co nejmíň takových věcí," doplnil Sikora.

Chce událost rychle hodit za hlavu. Je si vědom, že s tím, že jeho jméno bude nyní znát řada lidí, nic nenadělá. "Vrátit to nemůžu. Já jen doufám, že bude v pořádku a jede se dál," podotkl dále.

Kladenští trenéři se po zákroku čertili. "Samozřejmě nás to naštvalo, protože tam zůstane hráč, který má zapadlý jazyk. Ale my se nemůžeme vyjadřovat k rozhodčím, takže to nemá smysl," prohlásil asistent trenéra Kladna Pavel Patera.

Nechtěl dále hodnotit, jestli šlo o faul. "To nedokážu říci. Na to se musí podívat jiní lidi. My se samozřejmě podíváme taky na videu, ale to je tak všechno," doplnil Patera.

Jaký byl stav legendy nebylo do večerních hodin zveřejněno. "Jaromír Jágr byl po tom úderu do hlavy velice otřesený, měl krvavé zranění a už se rozhodl v utkání dál nepokračovat. Je to hokej. Jágr není Terminátor, je to jen člověk. Dostal úder do hlavy a nedohrál. Jeho zdravotní stav nemohu úplně říci, ale byl v péči lékaře," uvedl tiskový mluvčí Rytířů Vít Heral.

Bojují o jistotu

Havířov v tvrdém utkání inkasoval celkem 34 trestných minut. "Bojujeme o play off. Už to máme asi deset zápasů, nemohli jsme si dovolit prohrát. Máme pokyny, ale pokyny hrát hokej. Dneska jsme měli získat tři body, abychom už měli jistotu play off. Máme ještě dva pokusy," doplnil Sikora.

Zatímco Kladno je třetí, Havířov se drží dvě kola před koncem na sedmém místě o čtyři body před devátým Vsetínem.

Kladenský stadion byl vyprodaný stejně jako na všechny dosavadní čtyři duely Jágra po návratu - v Liberci proti Benátkám nad Jizerou, v Přerově, při domácí premiéře i na Slavii. "Kdo dnes přišel, musel být s hrou spokojený. Je tam kaňka s tím Jardou, ale já jsem to tak moc neviděl, jestli to byl faul nebo nebyl. Je to i trošku smůla," uvedl kouč Havířova Jiří Režnar.