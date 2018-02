Jágr navštívil nemocnici, měl by být v pořádku

Legenda od krve a otřesená. Kladenský útočník Jaromír Jágr v sobotu utkání s Havířovem nedohrál. Náraz na mantinel a převoz do nemocnice. V neděli dopoledne byl už jeho stav lepší. „Jaromír odpočívá. Vypadá to, že by měl být v pořádku. Věřím, že do příštího zápasu nastoupí,“ řekl Sport.cz mluvčí klubu Vít Heral.

Ve třetí minutě byla hvězda domácích tvrdě sražena hostujícím Sikorou a v utkání nepokračovala. Domácí hokejisté nakonec duel i bez odstoupivší ikony zvládli a po soustředěném výkonu zvítězili 3:1.

„Pro všechny příklady jel do nemocnice na vyšetření. Byla to situace, kdy to hráči trochu vnímali v průběhu utkání, my jsme rádi, že jsme především zvítězili a s Jaromírem to vypadá dobře," dodal Heral.

Další utkání Rytíři sehrají ve středu v Českých Budějovicích. Šestačtyřicetiletý Jágr nastoupil ke svému pátému duelu za Rytíře po příchodu z NHL a z předešlých čtyř duelů měl na kontě čtyři body za čtyři asistence.