Kladno bez Jágra dobylo jihočeský led. Karlovy Vary vyhrály základní část

Českobudějovický zimní stadión byl zaplněn, i když hosté dopředu avizovali, že atrakce v podobě osmašedesátky nenastoupí. Plné tribuny jsou pro Motor spíš pravidlem než výjimkou, jakou zažívají další stadiony, na které dorazí Jágr. "Vyprodáno by bylo tak jako tak. Ale zájem o vstupenky na tento zápas byl mimořádný a vyprodáno na něj bylo s velkým předstihem," řekl ČTK mluvčí českobudějovického Motoru Tomáš Kučera.

Informaci o tom, že Jágr na jihu Čech nenastoupí, zveřejnilo Kladno v úterý. Šestačtyřicetiletý útočník utrpěl v sobotním zápasu s Havířovem po nárazu na mantinel blíže nespecifikované zranění a od té doby s týmem netrénoval.

Kladenský trenér Pavel Patera ani po dnešní výhře nespecifikoval Jágrův stav. "O Jardovi vůbec mluvit nebudu. Každý si tají své hráče a my nebudeme výjimka," uvedl.

Podle obránce českobudějovického týmu Zdeňka Kutláka Jihočeši neřešili, zda Kladno přijede s Jágrem, nebo bez něj. "Já si myslím, že to byl hlavně tahák pro lidi a z tohohle důvodu je mi fanoušků líto, že nakonec (Jágr) nepřijel," uvedl Kutlák.

Podle tabulky první ligy kolo před koncem soutěže nelze vyloučit, že se Motor s Kladnem utká v semifinále play off. Kutlák uvedl, že nepřemýšlí nad tím, jestli to bude pro jeho tým snesitelný soupeř, protože pravděpodobně ve vyřazovací části by Jágr už nechyběl. "Vůbec nebudu jmenovat týmy, kterým bych se chtěl vyhnout. Bude to play off a tam je to padni, komu padni. A jestli chcete někam postoupit, tak musíte porazit každého," řekl Kutlák.

Majitel kladenského klubu Jágr potřebuje sbírat prvoligové starty kvůli regulím, podle nichž je třeba ke startu v baráži o extraligu sehrát za tým minimálně 15 utkání. Už nyní je tak jasné, že Jágr bude potřebovat, aby Kladno v play off nepostoupilo ze čtvrtfinále a z případného semifinále v nejkratším možném termínu čtyř zápasů. Za současných okolností bude v jedné ze sérií nutné alespoň jedno utkání navíc.

Bleskový obrat

První branky se diváci v Prostějově dočkali až v 34. minutě, kdy se prosadil domácí útočník Jan Rudovský. Karlovarským stačilo k obratu zkraje třetí třetiny pouhých 28 sekund. Rozhodující gól vstřelil forvard Jakub Flek. Jestřábi neuspěli ve třetím ze čtyř zápasů a mají shodně bodů (86) jako Přerov, díky lepšímu skóre jsou ale pátí.

České Budějovice šly do vedení už po necelých třech minutách hry zásluhou útočníka Michala Bárty. Rytíři odpověděli v 17. minutě po trefě centra Patrika Machače, u níž asistoval útočník Tůma, který v prostředním dějství dvěma slepenými zásahy v rozmezí 46 vteřin rozhodl o plném bodovém zisku Středočechů. Šestadvacetiletý rodák z Děčína pak v 56. minutě završil hattrick.

Slavia výhrou 2:1 v prodloužení nad Litoměřicemi navázala na triumf v Přerově 6:3 a zůstala na čtvrtém místě. Pražané vedli od 21. minuty, ale v 58. minutě poslal zápas do nastaveného času útočník Daniel Voženílek. V prodloužení rozhodl v přesilové hře o výhře slávistů forvard Zdeněk Doležal.

Havířov zvítězil nad Přerovem 6:1 a díky osmé výhře z posledních devíti utkání si vybojoval účast v play off. Zubři prohráli třetí ze čtyř zápasů.

Třebíč kvůli prohře 4:5 ve Frýdku-Místku nevyužila možnost zajistit si postup do vyřazovacích bojů. O poslední volné místo v play off tak v závěrečném 52. kole svede na domácím ledě přímý souboj s devátým Vsetínem, který Na Lapači rozstřílel předposlední Benátky nad Jizerou 9:1 a na Třebíč ztrácí bod.

Valaši zdolali Benátky i počtvrté v sezoně a podruhé jim nastříleli devět branek. Čtyři body posbírali útočníci Jaroslav Markovič (1+3) a Anatolij Protasenja (2+2).

Horácké Slavii vůbec nevyšla první třetina, v níž čtyřikrát inkasovala. Na konci prostřední části tým z Vysočiny snížil a v závěrečné dvacetiminutovce se dotáhl na rozdíl jediné branky. Ale Frýdek-Místek opět náskok zvýšil a Třebíč už v závěru pouze upravila výsledek.

Poslední Kadaň si v derby poradila s Ústím nad Labem 6:4 a ukončila sérii dvanácti proher. Třemi body za tři nahrávky pomohl k výhře Trhačů střední útočník Jaroslav Kůs.