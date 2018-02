Jágr má opět zraněné koleno, při Sikorově zákroku si ho přisedl

Útočník Jaromír Jágr si při zákroku havířovského Marka Sikory poranil vnitřní kolenní vazy a meniskus. Obnovil si tak zranění vazů pravého kolena, které ho limitovalo v průběhu sezóny. Je však šance, že by mohl vypomoci hokejistům Kladna v baráži. Proto naskočil na led při úvodním buly dnešního utkání 1. kola play off proti Prostějovu, byť po pár vteřinách zamířil do šatny.

Jágr se zotavuje po Sikorově nešetrném ataku u mantinelu z úvodu duelu 50. kola, který se hrál v sobotu 17. února v Kladně. Olympijský vítěz z Nagana při něm narazil hlavou do hrazení a utrpěl otřes i tržnou ránu. I když se na ledě objevila nosítka, odešel za pomoci ostatních po svých. Až nyní ale přiblížil hlavní důvod, který ho nepouští do utkání.

"Při tom zákroku jsem se udeřil do hlavy mezi nosem a pusou a víceméně jsem se vypnul. Protože jsem bezvládně padnul a sednul si přitom na ty nohy, tak utrpěl meniskus a právě vazy," řekl Jágr novinářům po utkání s Prostějovem, do kterého zasáhl jen na pár sekund po zahajovacím vhazování. "Momentálně to není nic moc. Kdyby to bylo lepší, tak jsem samozřejmě nastoupil," dodal.

Jágr myslel, že je v NHL zase stávka

Jágr se na zákrok musel podívat na internetu, přiznal, že si nic nepamatoval. "Já jsem si ani nepamatoval, co dělám na Kladně. Já jsem myslel, že je znovu stávka. Zase po třech letech," smál se s odstupem legendární útočník.

Sám pak vnímal, jak se různí názory na zákrok na jeho osobu. Někdo viděl jasný faul, jiný názor byl úplně opačný. "Názory na to byly a budou rozdílné. Já si myslím, že tyhle nárazy by se měly pískat, i kvůli respektu k hráčům. Myslím si, že je jen otázka času, kdy místo nosítek na led přijedou frajeři s rakví," pohlížel do budoucna Jágr.

A vůbec svůj názor nevztahoval se zákrokem na jeho osobu. "Není důležité, jestli to na mě byl faul, já jsem se z toho vylízal, jsem zdravý. Ale do budoucna by se měli lidé, co dělají pravdila, zamyslet. Začali to dělat i v NHL, aby hru vyčistili. Majitelé si uvědomili, že je zbytečné ztrácet dva, tři, čtyři hráče kvůli otřesu mozku. Řadu hráčů museli suspendovat a vyčistilo se to. Pro zdraví hráčů by se to mělo začít dělat," prohlásila rezolutně legenda.

Šestačtyřicetiletý velikán a zároveň majitel kladenského klubu ale věří, že zranění se bude postupně zlepšovat natolik rychle, aby mohl případně naskočit do baráže o extraligu, pokud se do ní Rytíři probijí. Proto bude po vteřinách jako dnes s Prostějovem sbírat potřebné starty.

Starty bude sbírat po sekundách

Jisté je, že v nejbližší době bude absolvovat stejný scénář jako dnes s Prostějovem, kdy do zápasu zasáhl podle statistiků na sedm vteřin. Ze současných šesti startů se však potřebuje dostat na celkových 15, aby byl Rytířům v souladu s regulemi případně k dispozici v baráži o extraligu.

"Takže teď mě čekají jen takhle krátké pobyty na ledě, nic jiného bych nezvládl. Jsem rád, že vůbec můžu na led jít; ještě včera jsem nebyl vůbec rozhodnutý, jestli to budu takhle absolvovat. Ale věřím tomu, že postupem času se to bude zlepšovat víc a víc, a byla by pak škoda, kdybych se uzdravil, my se zároveň dostali dál a já nemohl hrát. Kdyby ta šance nebyla, tak bych to nepodstupoval," prohlásil Jágr.