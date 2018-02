Čtyři sekundy a dost! Jágr znovu záhy slezl z ledu. Kladno i další favorité slaví druhou výhru

„Teď mě čekají jen takhle krátké pobyty na ledě, nic jiného bych nezvládl. Jsem rád, že vůbec můžu na led jít," přiznal šestačtyřicetiletý útočník po úterním utkání. O den později strávil na ledě čtyři vteřiny a připsal si sedmý z potřebných 15 startů pro účast v případné baráži.

„Věřím, že postupem času se to bude zlepšovat víc a víc. Byla by pak škoda, kdybych se uzdravil, my se zároveň dostali dál a já nemohl hrát," vysvětlil. Dnes strávil delší čas na střídačce, kde radil spoluhráčům, jak na soupeře. Přesto si fanoušci museli na úvodní gól počkat až do 51. minuty, kdy se prosadil střední útočník Jan Kloz. O necelých šest minut později Roman Přikryl náskok pojistil. Jestřábi v 58. minutě v přesilové hře snížili, ale vyrovnat se jim už nepodařilo.

Karlovy Vary rozhodly na přelomu první a druhé třetiny. Třicet pět vteřin před koncem první části vstřelil vítězný gól forvard Sebastian Gorčík. O dvě sekundy déle trvalo Západočechům přidat po pauze druhou branku. Finský centr Henri Tuominen gólem a asistencí zařídil vítězům základní části vedení 4:0 po dvou třetinách. Konečnou podobu stanovil nejlepší střelec Energie Jakub Flek.

Jihočeši se na druhou výhru nadřeli

České Budějovice se v porovnání s úvodním zápasem, který jasně ovládly 5:0, na druhou výhru mnohem více nadřely. První trefu Havířova v sérii obstaral po 119 vteřinách hry útočník Radek Pořízek. Na odpověď Motoru čekali diváci jen chvíli, v páté minutě zařídil vyrovnání Miloslav Čermák.

Vzápětí Jihočechům poskytl pětiminutovou početní výhodu forvard Jakub Kotala, který tvrdě atakoval Lukáše Květoně a kvůli tomu dohrál. Přestože domácí dlouhou přesilovku nezužitkovali, odnesli si z první třetiny vedení 2:1, když se v 16. minutě prosadil útočník Martin Novák.

Havířov se na Motor dotáhl v 29. minutě po trefě Jiřího Fronka, který si v minulé sezóně zahrál i v dresu Českých Budějovic. Nerozhodný stav zlomil o necelé tři minuty později střední útočník Vít Jonák a vítězství zpečetil do prázdné branky Martin Heřman.

V Edenu se jako první radoval z branky Přerov, za nějž v 15. minutě při přesilovce pět na tři skóroval obránce Radomír Pala. Pražané srovnali na konci druhé dvacetiminutovky díky centrovi Marku Račukovi a v polovině třetí třetiny zařídil Lukáš Krejčík druhou výhru Slavie.

WSM Liga, čtvrtfinále play off, 2. zápasy: Kladno - Prostějov 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)

Branky: 51. J. Kloz, 57. R. Přikryl - 58. Venkrbec. Rozhodčí: Grech, Wagner - Hejl, Podrazil. Vyloučení: 4:6. Využití: 0:1. Diváci: 3146. Stav série: 2:0. České Budějovice - Havířov 4:2 (2:1, 1:1, 1:0) Branky: 5. Čermák, 16. M. Novák, 32. Jonák, 60. Heřman - 2. Pořízek, 29. Fronk. Rozhodčí: Zubzanda, Kostourek - Kokrment, Malý. Vyloučení: 3:4, navíc Kotala (Havířov) 5 min. a do konce utkání. Bez využití. Diváci: 5803. Stav série: 2:0. Karlovy Vary - Vsetín 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) Branky: 20. Gorčík, 21. T. Rachůnek, 30. Tuominen, 39. O. Beránek, 53. Flek. Rozhodčí: Kašík, Petružálek - Štofa, Beneš. Vyloučení: 7:9, navíc Frolo (Vsetín) 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 2842. Stav série: 2:0. Slavia Praha - Přerov 2:1 (0:1, 1:0, 1:0) Branky: 38. Račuk, 50. Krejčík - 15. Pala. Rozhodčí: Doležal, Kopeček - Kotlík, Polák. Vyloučení: 2:3. Využití: 0:1. Diváci: 716. Stav série: 2:0.