HOKEJ ON-LINE: Čtyři sekundy a dost! Jágr znovu záhy slezl z ledu. Přidá Kladno druhou výhru?

„Teď mě čekají jen takhle krátké pobyty na ledě, nic jiného bych nezvládl. Jsem rád, že vůbec můžu na led jít," přiznal šestačtyřicetiletý útočník po úterním utkání.

Jágr by rád v případě úspěchu v play off první ligy pomohl Rytířům v baráži o extraligu, na tu ale musí mít odehráno patnáct utkání. Po návratu z Calgary jich zatím stihl šest. Stačí mu jedno střídání, pár sekund a připíše si další čárku. Ve středu se dá očekávat stejný scénář jako v úterý. Nebo ne?

„Věřím, že postupem času se to bude zlepšovat víc a víc. Byla by pak škoda, kdybych se uzdravil, my se zároveň dostali dál a já nemohl hrát," dodal.