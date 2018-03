Zlomená jařmová kost, prasklá čelist. Útočník Vsetína si za brutální faul nezahraje osm měsíců

Od disciplinární komise Českého svazu ledního hokeje sice za svůj brutální zákrok na karlovarského obránce Vladimíra Sičáka ve třetím utkání čtvrtfinálové série play off WSM ligy obdržel nepodmíněný zákaz činnosti v pěti soutěžních zápasech, útočník Vsetína David Vítek bude ale nakonec bez hokeje mnohem déle. Výkonný výbor ČSLH totiž původní rozhodnutí disciplinárky zrušil a šestadvacetiletému vsetínskému odchovanci nepodmíněně zastavil činnost až do 31. října.

Vítek v sobotním utkání nešetrně zasáhl u mantinelu Sičáka do oblasti hlavy a krku, když do souboje přijel jako třetí hráč, a od rozhodčích dostal trest na pět minut a do konce utkání. Zápas nedohrál ani Sičák, který s otřesem mozku, zlomenou jařmovou kostí a prasklou čelistí skončil v nemocnici. Pochopitelně nezasáhl ani do nedělního čtvrtého pokračování série, ve kterém si Energie v nejkratším možném čase zajistila postup do semifinále druhé nejvyšší soutěže.

Disciplinární komise původně Vítkovi udělila stopku na pět duelů. „Vedl svůj zákrok se značnou intenzitou, ve vysoké nájezdové rychlosti, mimo zorný úhel protihráče a bez snahy hrát kotouč – ačkoli si přitom musel být vědom toho, že Sičák, vázaný jiným soubojem, má minimální možnost se střetu bránit," vysvětlovala disciplinárka své rozhodnutí o výši trestu pro Vítka.

Jenže v pondělí přišla změna... Výkonný výbor ČSLH si totiž inkriminovaný moment prostudoval na videozáznamu a rozhodnutí disciplinární komise zrušil. „A to vzhledem k brutálnímu charakteru zákroku, vysoké míře nebezpečnosti pro zdraví dalších účastníků utkání a způsobu provedení, který zcela vybočuje z běžného rámce," stojí v tiskovém prohlášení ČSLH.

Vítek tak má nepodmíněně zastavenou činnost až do 31. října 2018 a v uvedeném období nesmí nastoupit v žádné soutěži řízené a organizované ČSLH. Výkonný výbor v tomto případě uplatnil ustanovení soutěžního a disciplinárního řádu, na jehož základě může jako řídící orgán soutěže přezkoumat rozhodnutí jednotlivých komisí. Vzal přitom v potaz, že se jednalo o úmyslný zákrok vedený loktem na hlavu protihráče. Podobné zákroky nehodlá tolerovat.