Drama na Kladně! Muž vytáhl na Jágra a jeho parťáky nůž

„Ten člověk dokonce vjel na led, kde se střetnul s Jaromírem Jágrem. Tím nemyslím, že by došlo k fyzickému střetu, ale potkali se. Za chvíli už to přestalo být vtipné, když vytáhl nůž. Shodou okolností jsme tam měli exkurzi školáků z Litoměřic a na paní učitelku vytáhl nůž, což už nebyla sranda," přiblížil pro Sport.cz dopolední manévry na kladenském ledě tiskový mluvčí Rytířů Vít Heral.

Podle informací webu Vaše Kladno, který na událost upozornil jako první, muž středního věku dokonce přítomným vyhrožoval, že je „nožem přeřízne", a hráče vyzýval k boxerskému souboji.

Ohrožoval i učitelku s dětmi, močil do koše

„Dokonce začal ukazovat své pozadí a na stadiónu se vymočil do koše," pokračoval Heral. Muže středního věku dokázala zpacifikovat až přivolaná městská policie. „Do poslední chvíle jsme to s hráči brali s humorem, Jarda Jágr taky. Když ale ten chlap vytáhl nůž, okamžitě jsme zavolali policii. Musím říct, že se při svém zásahu zachovala perfektně," ocenil Heral.

Pro Kladno to není první zkušenost s podivínem „Charliem". „Toho pána znají i v jiných klubech, je to taková v uvozovkách celebrita. Říká si Charlie, má to být Karel Bláha. Měli by ho znát i na Spartě. Za námi jel i do Českých Budějovic, objevil se zničehonic na hotelu. Bylo to nepříjemné," přiznává Heral.

Hráči s Jaromírem Jágrem i přítomní litoměřičtí středoškoláci naštěstí vyvázli z incidentu bez újmy na zdraví. „Muže si po zpacifikování převzala Policie České republiky a posléze jej odvezla k vyšetření. Zda-li k duševnímu, není zatím známo," uzavírá Heral.