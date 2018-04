Rarita! Nejúspěšnější extraligový tým shání gólmana na inzerát. Zn. Za 12 500 za měsíc

„Zkusili jsme tuto nevšední variantu, proč ne. Třeba se někdo z Evropy ozve. Zatím se nikdo neozval, inzerujeme teprve od soboty. Zatím se žádnými přihláškami nepřebírám,“ řekl Sport.cz jednatel klubu VHK Robe Vsetín Daniel Tobola.

Mistr extraligy 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, druhé místo v roce 2000 a třetí příčka v Evropské hokejové lize v roce 1998. V sezóně 2017/2018 obsadil Vsetín osmé místo po základní části první ligy. Ve čtvrtfinále play off prohrál s Karlovými Vary 0:4 na zápasy. Tým ze západu Čech se nakonec vrátil do extraligy. Na Lapači mají jiné starosti, hledají gólmana na úřadu práce.

Kluků je dost, věří Tobola

Podle těchto plánů by měl zavítat do klubu gólman i se zkušenostmi z KHL. Ruská soutěž, kde létají milióny, desítky miliónů. Například Dominik Furch si v Omsku vydělal za minulý ročník téměř 27 miliónů korun, Vsetín nabízí mzdu od 12 500 korun za měsíc. Může někdo přijít? „Může se to stát, tím neříkám, že to bude jednička z KHL, která má odchytáno 500 zápasů, ale na východní straně Evropy je spousta kluků,“ je optimistou jednatel klubu.

„Situaci probíráme s trenéry, teď jsme zkusili inzerát jen na brankáře. Gólmani jsou, ale my chceme trefit toho správného. Může to být i levnější než přes agenty, je to takové zpestření. Nic nás to nestojí, samozřejmě jen na tohle nespoléháme, ale třeba nás tato varianta příjemně překvapí,“ věří netradičnímu oslovení trhu Tobola.

Nástupní plat 12 500 korun

Co přesně zaměstnavatel nabízí? Jednosměnný provoz, zkrácený úvazek na minimálně 16 hodin týdně. Minimálně základní vzdělání, zaměstnavatel je ochoten zaměstnat i cizince. Smlouva na dobu určitou od 21. 5. 2018 do 30. 4. 2019, plat od 12 500 korun za měsíc.

„Požadujeme několikaletou zkušenost na dané úrovni, zkušenosti z KHL, reprezentační starty za seniory a anglický jazyk. Náplň práce: hokejoví brankáři do mužského týmu A,“ stojí v inzerátu, který byl uveřejněn v sobotu na webu portal.mpsv.cz.

V uplynulé sezóně Vsetín využil čtyři gólmany. „Situace je otevřená. Určitě nebudeme jednat s Lubošem Hořčičkou, do toho už nepůjdeme, Jarda Pavelka zůstává v Hradci, Michal Šurý má volnou ruku, aby si hledal angažmá. Čtvrtým do party je Pavel Jekel, to je hráč Komety, ten se bude teprve řešit. Trh se oficiálně otevře v Česku příští úterý, pak uvidíme,“ dodal Tobola. Ozve se mu někdo na inzerát?