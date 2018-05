Jágra chtějí v Berlíně! Byla by to senzace jako přestup Ronalda do Herthy, píší v Německu

Legendární český hokejista Jaromír Jágr má za sebou nejhorší sezónu v životě. Po sérii zranění a trápení v Calgary uzavřel bez fanfár své působení v NHL, jenže následně se zranil i v play off WSM ligy v dresu svého Kladna, s nímž mu nakonec těsně unikl postup do extraligy. I po bídném roku je však o slavnou 68 velký zájem, a to i v zahraničí.

Po konci klubové sezóny deklaroval pokračující zájem o 46letého veterána třeba český vicemistr z Třince, podle německého listu Bild se ale v přetahované o jednoho z nejlepších hokejistů všech dob nevzdává ani německý vicemistr Eisbären Berlín.

„Podle našich informací Eisbären jednali s bývalou superhvězdou NHL Jaromírem Jágrem. Jednání ztroskotala kvůli jeho zranění. Zůstal v Kladně, kde je zároveň majitelem, kde trénuje a chce se připravit na novou sezónu. Na NHL už to určitě stačit nebude, ale Eisbären bude pro něj opět téma," píše Bild.

Eisbären interessiert - Eishockey-Legende Jagr nach Berlin? https://t.co/xX2q4zAgkk — BILD (@BILD) 1. května 2018

Podle něj by bylo Jágrovo působení v německém hlavním městě velkou senzací. „Bylo by to srovnatelné s tím, kdyby Cristiano Ronaldo přestoupil do Herthy," nastínil list možnou paralelu.

Pákou na získání Jágra má být někdejší hvězdný Kanaďan Luc Robitaille, jenž se s kladenským odchovancem potkal během působení v Pittsburghu.

V týmu Rytířů ale zůstávají po zprávě z Německa v klidu. „Četl jsem tuto informaci, ale Jaromír se připravuje na sezónu v Kladně. Denně v klubu úřaduje a o Berlínu nikdy nemluvil. Chystá se na sezónu doma, skládá mužstvo. Od konce baráže se každý den věnuje Kladnu, se všemi hráči měl pohovory, navíc je sám na soupisce," řekl Sport.cz tiskový mluvčí klubu Vít Heral.

Jágr už jednu zkušenost s německým klubovým hokejem udělal, byť měla jepičí život. Během výluky NHL v sezóně 1994/95 si zahrál jeden zápas druhé bundesligy za tým Schalker Haie, v jehož dresu už po 27 sekundách na ledě skóroval, navrch přidal deset asistencí a přispěl k výhře nad Herner Miners 20:3.