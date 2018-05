Jágr do Berlína? Možná je to blíž, než si myslíte, říká Krupp

„Tohle téma určitě bylo a je na stole," potvrdil dvojnásobný vítěz Stanley Cupu, který se rozkoukává v pražském trenérském angažmá. Jágr, i přes jistý ústup ze slávy, by podle něj byl v Německu obrovským lákadlem.

„V Berlíně by bezpochyby naplnil halu, pokud by se ho podařilo získat. A to je vždy hlavním cílem, aby lidé na hokej přišli. On by byl velkou hvězdou. A pokud by se rozhodl přijít, pro Berlín by to byla skvělá věc," nepochybuje Krupp.

Eisbären interessiert - Eishockey-Legende Jagr nach Berlin? https://t.co/xX2q4zAgkk — BILD (@BILD) 1. května 2018

A má za to, že Jágr by mohl dres Ledních medvědů obléct. „Určitě se spolu (Jágr s vedením Berlína) bavili, možná je to celé blíž realitě, než si myslíte," dodal německý kouč.

Nicméně v Kladně tuto možnost odmítají. „Jaromír se připravuje na sezónu v Kladně. Denně v klubu úřaduje a o Berlínu nikdy nemluvil. Chystá se na sezónu doma, skládá mužstvo. Od konce baráže se každý den věnuje Kladnu, se všemi hráči měl pohovory, navíc je sám na soupisce," řekl Sport.cz tiskový mluvčí klubu Vít Heral.