Hráči jsou teď biti, stejně jako celá společnost, tvrdí hokejový agent

Pořád jen počítáte ztráty, nebo už se trochu vyjasňuje?

Spíš bych se na věc podíval z pohledu hráčů. Všechno je propojené, je to živý organismus a kluci jsou v posledních měsících biti, stejně jako celá společnost. Snížily se odměny v drtivé většině klubů. Čeká se, jaká bude sezona. A taky, zda kluby znovu přijdou se žádostí o krácení platů, která bude přímo úměrná a závislá na tom, jestli se konkrétní soutěž rozjede, a v jakém měřítku.

Velkou nejistotu teď ale prožívají hlavně hráči, kteří smlouvy na další sezonu nemají.

Týmy jsou přes léto logicky opatrné, ale věříme tomu, že až se půjde na led a bude jasnější situace, tak budou chtít doplnit kádry a dostane se i na další. V této chvíli je ale velice těžké umístit hráče. Nejedná se jen o trh tady v Česku, ale kdekoli v Evropě.

Tlačí manažeři klubů hodně na to, aby gáže pro vaše klienty byly v této době nižší?

Naštěstí musím říct, že kluci drží při sobě. Když přijde majitel nebo manažer klubu s nějakou žádostí, tak se hráči mezi sebou dohodnou. A samozřejmě komunikují s námi, nebo s hráčskou asociací. Přes léto jsou platy sníženy až o padesát procent. Pak máte týmy, které klukům ty rozdíly doplatí v sezoně, a týmy, co je doplatit nedokážou, jelikož přišly o významnou část sponzorů. Je to různorodé, ale není u nás a možná ani v Evropě klub, který by hráče nepožádal o snížení platu.

Platí v této době ještě o něco víc, že zájem zahraničí o hráče z české extraligy ochladl?

To si nemyslím. Ale spíš někteří kluci sami od sebe začínají vyhledávat severské soutěže místo KHL, protože cítí, že potřebují ještě nějaký mezistupeň. To je případ Michala Moravčíka (Tappara), Rudy Červeného, Patrika Bartošáka (oba Lahti). Když jsou hráči kvalitní, tak evropský skauting je tak propracovaný, že o ně zájem pořád je. I v této nelehké době.

Jak se díváte na situaci v NHL, která plánuje dohrávat sezonu přes léto?

Tady se nejedná jen o dohrání sezony, ale jsou na to navázány i draft, trh s volnými hráči, kvalifikační nabídky. Termíny se logicky musí posouvat.

Váš klient obránce Jan Rutta hraje za Tampu, která je považována za jednoho z největších favoritů na Stanley Cup. Na příští rok ale smlouvu nemá. Pokud by šli Lightning daleko, tak mu skončí play off na podzim a jeho další působení v NHL nemusí být stoprocentní.

Jasně, ale v tuto chvíli je pod smlouvou, po sezoně z něj bude volný hráč a jestli se bude sezona dohrávat, tak to má ve svých rukách, aby zaujmul. Já věřím, že jméno si za těch pár let v zámoří udělal. Až se v NHL otevře volný trh, ať to bude kdykoli, tak tu nabídku dostane.

Filipu Hronkovi z Detroitu ale skončila sezona už v půlce března a ta další se podle všeho rozběhne nejdřív prosinci. Je pořád variantou, že bychom ho viděli na podzim v Evropě?

Filip mi tuto informaci předal. Ale většinou je to tak, že hráči si můžou přát, co chtějí, jenže rozhoduje vždycky jejich zaměstnavatel. Filip má navíc dvoucestnou smlouvu, takže kdyby se dříve než příští sezona NHL rozjel nový ročník AHL, Detroit rozhodne, kam půjde. Pokud by rozhodnutí bylo na Filipovi a dostal by svolení začít sezonu v Evropě, tak by do toho určitě šel. Pro něj jsou zápasy to nejvíc...