Turek dotrénoval v Liptovském Mikuláši už po dvou přípravných zápasech

Turek se dohodl na angažmá v Liptovském Mikuláši před dvěma měsíci. V minulých dnech jeho svěřenci utrpěli v přípravě s Popradem debakl 2:13 a v dalším zápase stejnému soupeři podlehli 2:3 po samostatných nájezdech.

"Už výsledek prvního přípravného zápasu naboural důvěru mezi námi a trenérem Turkem. Rozcházely se naše názory a představy, jak by to mělo v klubu fungovat," řekl generální manažer Liptovského Mikuláše Milan Čanky slovenskému listu Šport. "Už před druhým zápasem v Popradu jsme uvažovali o výměně trenéra a komunikovali jsme s Milanem Jančuškou, jestli by byl ochotný nastoupit od 1. září. Dohodli jsme se a v úterý mužstvo převzal," uvedl Čanky.

Trenér Josef Turek.

piratichomutov.cz

Osmačtyřicetiletý Turek má za sebou několikaleté působení na Slovensku. V posledních třech sezonách koučoval Detvu, předtím byl v Dukle Trenčín, ve Zvolenu a Skalici. V české extralize byl hlavním trenérem Třince a Chomutova.