Kde je, k čertu, česká hrdost? Pešán ostře zkritizoval Hadamczikova vnuka za jeho rozhodnutí

Už v sobotu se začne česká hokejová reprezentace do dvaceti let ve Vyškově připravovat na juniorský šampionát, který od 25. prosince proběhne v bublině v kanadském Edmontonu. O místo na soupisce, na kterou se vejdou tři brankáři a 22 hráčů do pole, se porve 42 hokejistů. Není však mezi nimi devatenáctiletý útočník Marcel Barinka, který místo národního týmu upřednostnil boj o místo ve svém novém klubu. A svým rozhodnutím pořádně nahněval šéftrenéra Českého hokeje Filipa Pešána.