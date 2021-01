Čeští hokejoví mladíci už mají z velké části jasno o skupině pro příští MS

Alespoň z jednoho pohledu uhráli příjemný výsledek. Složení skupin pro příští MS hokejových dvacítek - i když ještě není konečné - totiž už teď vypadá pro český tým velmi potěšitelně. Za rok se díky umístění na sedmé pozici na stále ještě probíhajícím šampionátu ve skupině B setká s výběry Německa či Rakouska, tedy celky, které teoreticky vypadají jako velmi schůdné pro vybojování účasti ve čtvrtfinále. O to horší pak můžou být vyhlídky pro výběr ve vyřazovací fázi...

Zato Slováci se po osmém místě zařadili do A-skupiny, v níž je s jistotou čeká předposlední Švýcarsko a šesté Švédsko. Další obsazení bude jasné po zbylých zápasech, do áčka ještě půjde vítěz tohoto MS a tým, který skončí na čtvrtém místě. Další dva semifinalisté do béčka. Pro připomenutí - mezi čtyřmi nejlepšími jsou Rusko, Kanada, USA a Finsko. Z letošního MS se nesestupuje.

Za rok se bude hrát opět v Kanadě v tradičním termínu: 26. prosince - 5. ledna.