Fenomenální Kanada a USA. Bitva o zlato na MS. O tomhle sníme, bude to zábava, těší se Američan

Kanaďan Dylan Cozens zkouší překonat ruského brankáře Jaroslava Askarova v semifinále MS hokejistů do 20 let v Edmontonu.

Arthur Kaliyev z USA se raduje poté, co vstřelil vítězný gól v semifinále MS dvacítek proti Finsku.

Radost amerických mladíků po postupu do finále MS.

Kanadští hráči obhajují titul z minulého světového šampionátu, pokud zdolají USA, mohou slavit třetí titul za poslední čtyři roky. Američané v posledních pěti uplynulých letech získali čtyři medaile, v roce 2017 byli zlatí. Kdo se bude radovat v roce 2021?

Kanada jde za obhajobou titulu s velkým sebevědomím, odehrála na turnaji šest utkání, všechna vyhrála, vstřelila 41 gólů a pouze 4 branky inkasovala. Ani Rusové, loni stříbrní, neuspěli. „Tohle je hokej, takové věci se stávají. Gratulujeme Kanadě, hráči odvedli skvělou práci a vítězství si zasloužili. Měli jsme hrát lépe," byl zklamaný ruský kapitán Vasilij Podkolzin.

Kanadský gólman Devon Levi odchytal na turnaji šest zápasů, má šest výher a téměř 98procentní úspěšnost. „Hra dozadu byla neskutečná. Je úžasné sledovat, jak se každý snaží. Tohle mi práci mnohem usnadňuje," děkoval po Rusku kanadský brankář.

Kanadský brankář Devon Levi udržel v semifinálovém utkání s Ruskem čisté konto.

Mnohem vyrovnanější bylo druhé semifinále, kde o výhře USA rozhodl v 59. minutě Kaliyev. Klíčová trefa padla 76 sekund před koncem třetí dvacetiminutovky. Tento moment rozhodl, že se ve finále proti sobě postaví dva zámořské celky, mezi kterými panuje velká rivalita.

„Tohle je něco, o čem sníte, USA a Kanada v zápase o zlatou medaili. Bude to zábavné utkání. Pokud chceme získat zlatou medaili, musíme hrát celých 60 minut," upozornil hned po semifinále Američan John Farinacci, který se v semifinále také zapsal mezi střelce.

Další program (začátky v SEČ): Úterý 5. ledna: 23:30, o 3. místo: Finsko - Rusko. Středa 6. ledna: 03:30, finále: Kanada - USA.

Kanada s USA hrála ve finále dvacítek naposledy v roce 2017. Titul brali Američané. O bronz už dnes před půlnocí SEČ bude bojovat Rusko s Finskem. Jedna medaile z turnaje zůstane v Evropě.

„Byl to opravdu úžasný výlet s těmito kluky, být tady v bublině. Stále chceme získat medaili a být na tento tým hrdí, takže určitě ze sebe vydáme to nejlepší, co máme, a pokusíme se získat bronzovou medaili," věří v úspěch finský Kasper Puutio.

Fin Kasper Simontaival překonává amerického gólmana Spencera Knighta.

Vrcholem ale bude boj o zlato. „Poslední zápas si chcete zahrát. Chcete být součástí něčeho zvláštního a poslední utkání bude zvláštní. Jsem hrdý, kam jsme se dostali, ale čeká nás ještě hodně práce," ukončil euforii před finále kanadský trenér.

